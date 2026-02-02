Жировые отложения во внутренних органах могут ускорять старение мозга и ухудшать когнитивные функции даже у людей без внешних признаков ожирения. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие МРТ-данные тела и мозга почти 26 тысяч участников UK Biobank. Результаты работы опубликованы в Radiology.

Ученые показали, что решающую роль играет не масса тела сама по себе, а то, где именно накапливается жир. С помощью МРТ они выделили несколько профилей распределения жировой ткани. Наиболее неблагоприятными оказались два из них: профиль с преобладанием жира в поджелудочной железе и так называемый «худой, но с избытком жира», при котором индекс массы тела остается в пределах нормы, но жировая нагрузка на внутренние органы высока.

По сравнению с «стройным» профилем, оба варианта были связаны с уменьшением объема серого вещества, повреждением белого вещества и признаками ускоренного старения мозга. Эти изменения сопровождались снижением когнитивных показателей — в том числе памяти и скорости реакции, — а также повышенным риском неврологических заболеваний. Наиболее выраженные эффекты наблюдались у мужчин.

Авторы подчеркивают, что полученные данные меняют представления о рисках, связанных с ожирением. Даже при нормальном весе скрытые жировые отложения могут негативно влиять на здоровье мозга. Это означает, что для оценки нейродегенеративных рисков важно учитывать не только ИМТ, но и распределение жира в организме.