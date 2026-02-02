Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыт неожиданный фактор ускоренного старения мозга 0 549

Lifenews
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный фактор ускоренного старения мозга
ФОТО: Unsplash

Жировые отложения во внутренних органах ускоряют старение мозга.

Жировые отложения во внутренних органах могут ускорять старение мозга и ухудшать когнитивные функции даже у людей без внешних признаков ожирения. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие МРТ-данные тела и мозга почти 26 тысяч участников UK Biobank. Результаты работы опубликованы в Radiology.

Ученые показали, что решающую роль играет не масса тела сама по себе, а то, где именно накапливается жир. С помощью МРТ они выделили несколько профилей распределения жировой ткани. Наиболее неблагоприятными оказались два из них: профиль с преобладанием жира в поджелудочной железе и так называемый «худой, но с избытком жира», при котором индекс массы тела остается в пределах нормы, но жировая нагрузка на внутренние органы высока.

По сравнению с «стройным» профилем, оба варианта были связаны с уменьшением объема серого вещества, повреждением белого вещества и признаками ускоренного старения мозга. Эти изменения сопровождались снижением когнитивных показателей — в том числе памяти и скорости реакции, — а также повышенным риском неврологических заболеваний. Наиболее выраженные эффекты наблюдались у мужчин.

Авторы подчеркивают, что полученные данные меняют представления о рисках, связанных с ожирением. Даже при нормальном весе скрытые жировые отложения могут негативно влиять на здоровье мозга. Это означает, что для оценки нейродегенеративных рисков важно учитывать не только ИМТ, но и распределение жира в организме.

Читайте нас также:
#ожирение #старение #мозг #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: При постоянной усталости необходимо обратиться к онкологу
Изображение к статье: Названы самые опасные для женского здоровья привычки
Изображение к статье: Любителей кофе предупредили о риске попасть в опасный для здоровья замкнутый круг
Изображение к статье: Фото: @savagexfent

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео