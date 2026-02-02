В документах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, обнародованных министерством юстиции США, нашли новые упоминания Эндрю Маунтбеттена-Виндзора — младшего брата британского короля Карла III. Об этом сообщает издание The Guardian.

В переписке Эпштейна бывший принц Эндрю предположительно фигурирует под псевдонимами «Герцог» и «Человек-невидимка». В 2010 году финансист пытался познакомить принца с девушкой из России. «Ей 26, русская, умная, красивая. И да, у нее есть твой электронный адрес», — пишет Эпштейн. «Ну ты быстр», — отвечает ему Эндрю.

В переписке от августа 2002 года «Человек-невидимка» общается с Гислейн Максвелл — сообщницей Эпштейна, которую позднее осудили за торговлю людьми. Он сообщает, что не сможет приехать из-за дел с женой и дочерьми. «Никаких проблем, — отвечает Максвелл. — *** и еще пятерым потрясающим рыжим девушкам просто придется развлекаться самим». Имя, одной из девушек, которое она назвала, в опубликованном письме вымарано.

В документах также содержатся фотографии улыбающегося босого Эндрю, который на четвереньках склонился над лежащей на полу неизвестной женщиной. Лицо женщины скрыто.

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом. Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю.

Ранее сообщалось о переписке Эпштейна и бывшей жены Эндрю. Она хвалила его, выпрашивала у него деньги и рассказывала о «секс-уикенде» одной из дочерей.

