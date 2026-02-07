Все мы слышали фразу «Мне математика не даётся — я гуманитарий». Со школы нас делят на «технарей» и «гуманитариев», будто мозг человека заранее запрограммирован на любовь к формулам или стихам. Но так ли это на самом деле? Современные исследования показывают: наши способности гибкие и поддаются тренировке, а стереотипы и окружение влияют на то, кем мы себя считаем.

Откуда взялось деление на технарей и гуманитариев

Идея разделения людей по типам мышления возникла ещё в XIX веке, когда учёные пытались классифицировать интеллект. Например, френология утверждала, что способности зависят от формы черепа — сегодня это признано псевдонаукой.

Настоящий бум произошёл в 1960-х с исследованиями нейробиолога Роджера Сперри, который изучал пациентов с эпилепсией, у которых разрезали мозолистое тело. Он заметил, что левое полушарие лучше справляется с речью и логикой, а правое — с распознаванием образов и эмоций. Эти наблюдения породили миф о «левополушарных технарях» и «правополушарных гуманитариях».

Проблема в том, что Сперри никогда не утверждал, что полушария работают изолированно, а исследования касались больных людей, а не здоровых. Тем не менее миф укоренился.

Как на самом деле работают полушария мозга

Современная нейробиология опровергает жёсткое деление. Полушария имеют специализацию, но работают совместно. Левое отвечает за грамматику и структуру речи, правое — за интонацию и эмоциональную окраску. При чтении книги оба полушария синхронно: левое декодирует буквы, правое — помогает уловить эмоции.

МРТ‑исследования 1 000 человек показали, что и математика, и творчество задействуют десятки областей в обоих полушариях. Например, решение уравнения активирует не только «логические» зоны левого полушария, но и визуально-пространственные зоны правого.

От чего зависит склонность к математике или творчеству

Несмотря на мифы о полушариях, склонности формируются под влиянием:

Окружения и стереотипов. Мозг ребёнка как сад: что в нём вырастет, зависит от почвы и ухода. Поддержка, отсутствие стереотипов и позитивная обратная связь развивают как творческие, так и аналитические способности.

Генетики. Например, вариации гена ROBO1 влияют на объём серого вещества в правой теменной коре, но гены задают потенциал, а не приговор. Тренировки и обучение могут компенсировать врождённые различия.

Может ли «гуманитарий» стать «технарём»

Мозг — пластичный. Нейропластичность позволяет перестраивать нейронные сети даже во взрослом возрасте. Таксисты Лондона, запоминая улицы, «раскачивают» гиппокамп, а позже эта зона может сжиматься, уступая место другим навыкам.

Ошибки — союзники мозга. Когда человек ошибается, активируются нейронные пути, формируются новые связи. Даже взрослый, считавший себя гуманитарием, может освоить математику или науку при регулярной тренировке.

Что в итоге

Наш мозг не делит мир на формулы и метафоры — он создан для того, чтобы осваивать и то, и другое. Если кажется, что математика не даётся или творчество недоступно, причина чаще в методах обучения или стереотипах, а не в биологии.

Начните с малого: визуальные головоломки, короткие тексты, комиксы — игры и новизна формируют новые нейронные связи. Главное — вы не обязаны соответствовать ярлыкам: и технарь, и гуманитарий — это потенциал, который можно развивать.

