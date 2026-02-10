На Netflix вышел британский мини-сериал, который может стать зачином новой детективной франшизы по романам Агаты Кристи, адаптированным под вкусы нынешней публики.

На пустынной арене для боя быков затравленно мечется мужчина (Иэн Глен), пытаясь понять, из какого загона сейчас выскочит разъяренное животное. Кто-то невидимый открывает ворота — и бешено мчащийся бык поддевает незадачливого джентльмена на рога; это не коррида, а предумышленное убийство. Вступительный титр извещает нас, что эта эффектная сцена происходит в 1920 году в испанском городе Ронда. Расположенный высоко в горах, с повисшим над пропастью величественным средневековым мостом, этот город мог бы служить декорацией к любому фэнтези — настолько фантастические тут виды. Но киношники его почему-то не жалуют — так что спасибо Netflix, организовавшему съемку в одном из самых кинематографичных мест мира.

Следом действие перемещается в живописное поместье Бадминтон-хаус — площадку «Бриджертонов» и «Джентльменов» Гая Ритчи. На сей раз это вотчина обедневших аристократов: в 1925-м овдовевшая леди Катерхэм (Хелена Бонем Картер) сдает в аренду фамильное имение для роскошного приема, устроенного сталелитейным магнатом. Этот нувориш, надеясь получить выгодный государственный контракт, собирает высшее общество, среди которого много чиновников из Министерства иностранных дел. Но вот незадача — на следующее утро молодого служащего министерства Джерри Уэйда (Кори Милкрист) находят в спальне мертвым. Юноша отравился снотворным, и полиция быстро закрывает дело, сочтя эту смерть самоубийством.

С подобным вердиктом не согласна дочь леди Катерхэм, смышленая леди Айлин Брент (Миа Маккенна-Брюс), которую друзья и близкие называют Бандл. У девушки есть все основания сомневаться в самоубийстве Уэйда: они испытывали друг к другу романтические чувства и Джерри собирался сделать ей предложение — с чего бы ему кончать с собой на пороге счастья? Подозрения Бандл перерастают в уверенность, когда еще один юный клерк из министерства оказывается застреленным, успев прошептать ей перед смертью что-то о «тайне семи циферблатов»: в спальне отравленного Уэйда на каминной полке убийца выставил в ряд семь будильников. В то же время в Лондоне существует район и ночной клуб под названием «Севен Дайлз» (семь циферблатов) — отправившись туда, Бандл понимает, что за ней следят, и сталкивается с загадочным инспектором Баттлом (Мартин Фриман) из Скотленд-Ярда, который тоже заинтересован в этом деле. Наперегонки с инспектором Бандл предстоит выяснить, кто поставил на камин семь будильников, при чем тут литье стали и почему бледный англичанин был убит пять лет назад на арене для боя быков.

Агата Кристи сочинила пять детективов с участием суперинтенданта Баттла, но, в отличие от историй про Пуаро и мисс Марпл, они остались на обочине ее творчества. Похождения Баттла куда менее известны, а значит, и детективная интрига будет нынешнему зрителю в новинку — в отличие от бесконечно экранизируемых «Десяти негритят» или «Убийства в “Восточном экспрессе”». Для Netflix сюжет Кристи адаптировал маститый британский сценарист Крис Чибнелл («Доктор Кто», «Жизнь на Марсе», «Убийство на пляже») — а почти все, к чему прикасается Netflix, становится заделом для франшизы.

Особенно хорошо продается разнообразное англичанство — викторианское, хулиганское, виндзорское, уютное ретро в клеточку, футбольные драмы в полосочку и, конечно, классические детективы. Голливуд поставил англичанство на конвейер и подгоняет под свои схемы, только настоящей британской идентичности и специфического абсурдистского юмора в таких историях становится меньше, а штамповки больше, все подвергается унификации и адаптируется под вкусы публики, в представлении продюсеров стриминговых платформ — вполне непритязательные.

В свое время критики прохладно приняли «Тайну семи циферблатов» (1929) — второй роман Кристи с участием суперинтенданта Баттла. Ей вменяли в вину неправдоподобный и перегруженный сюжет: тут тебе и жутко романтичное тайное общество, и кража военных изобретений, и шпионы с полицией, и промотавшиеся аристократы — надуманная интрига вместо прежних тщательно выстроенных и приземленных детективных схем. Но теперешней экранизации только того и надо: чем фантастичнее сюжет и чем больше он похож на комикс, парящий над логикой по собственным законам,— тем лучше. Вышла этакая «Агата Кристи для зумеров» — с открыточными видами для любителей путешествий, шпионской интригой в духе «Кингсмена» и молодой сыщицей Бандл, задвинувшей на задний план замшелого инспектора в духе «Энолы Холмс». Во-первых, это красиво. А во-вторых, можно снять продолжение.