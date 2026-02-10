Baltijas balss logotype
Привычный напиток оказался защитником зубов от кариеса 0 807

Lifenews
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Привычный напиток оказался защитником зубов от кариеса
ФОТО: Unsplash

Ученые обнаружили, что теафлавины — полезные вещества, которые появляются в процессе ферментации черного чая, — могут защищать зубы от кариеса.

Исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F), показало, что эти соединения одновременно мешают размножению кариесогенных бактерий и замедляют разрушение зубных тканей.

В работе изучали действие теафлавинов на бактерию Streptococcus mutans, основного «виновника» кариеса, а также на фермент MMP-9, который участвует в разрушении коллагена и ослабляет дентин. Оказалось, что теафлавины разрушают бактериальные пленки на поверхности зубов и эффективно подавляют работу этого фермента.

Исследователи выяснили, что молекулы теафлавинов напрямую связываются с MMP-9 и меняют его форму, из-за чего он хуже выполняет свою функцию. Причем чем сложнее химическое строение теафлавина, тем сильнее был защитный эффект.

По мнению авторов, эти результаты говорят о том, что теафлавины могут стать основой для новых природных средств профилактики кариеса. В будущем их можно использовать при создании зубных паст, ополаскивателей или функциональных продуктов для поддержания здоровья зубов.

Читайте нас также:
#медицина #наука #чай #профилактика #зубы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
