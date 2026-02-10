Ученые из Университета Тохоку выяснили, что так называемый «обратный прикус» — когда верхние передние зубы смыкаются внутри нижних, — связан с более высоким риском потери зубов у взрослых. Результаты крупного популяционного исследования опубликованы в журнале Clinical Oral Investigations (COI).

Авторы проанализировали данные более 17 тысяч человек в возрасте от 40 лет, участвовавших в национальном когортном проекте Tohoku Medical Megabank. Участников разделили по типу прикуса — нормальный, открытый, обратный и комбинированный — и сравнили распространенность потери зубов, включая случаи, когда у человека оставалось менее 20 зубов, а также утрату жевательных моляров.

Выяснилось, что именно обратный прикус был связан с повышенной вероятностью потери зубов. У людей с таким типом смыкания зубов риск утраты моляров оказался примерно на 14 процентов выше даже после учета возраста, пола, гигиены полости рта, кариеса, заболеваний десен и образа жизни. Особенно выраженной эта связь была в старших возрастных группах. При этом открытый прикус, напротив, не ассоциировался с повышенной потерей задних зубов.

По словам авторов, результаты показывают, что на сохранность зубов влияет не только кариес или болезни десен, но и распределение нагрузки при жевании. Ученые подчеркивают важность регулярных стоматологических осмотров и ортодонтической оценки прикуса, а в дальнейшем планируют проследить, как потеря зубов развивается со временем и проявляется ли такая же связь в других странах.