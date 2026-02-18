Baltijas balss logotype
Романтика на высоте: Харрисон Форд нежно обнимает жену у самолёта 0 193

Lifenews
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Романтика на высоте: Харрисон Форд нежно обнимает жену у самолёта

Харрисон Форд и его жена Калиста Флокхарт отметили День святого Валентина поцелуями у трапа частного самолёта в Лос‑Анджелесе. 83-летний актёр и 61-летняя актриса не спешили скрывать свои чувства, попав в объектив папарацци.

14 февраля папарацци засняли, как Харрисон Форд и Калиста Флокхарт нежно обнимаются и целуются у трапа своего частного джета. Несмотря на присутствие личного водителя и персонала, пара наслаждалась моментом, не обращая внимания на окружающих.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт вместе уже 26 лет. Их свадьба состоялась 15 июня 2010 года в Санта-Фе, штат Нью‑Мексико, после десяти лет отношений. Интересно, что пара обручилась именно в День святого Валентина 2009 года.

Супруги воспитывают приёмного сына Калисты — Лиама, которого она усыновила ещё до встречи с актёром. Для Харрисона этот брак стал третьим, а Калиста вышла замуж впервые.

Публичные проявления нежности пары показывают, что настоящая любовь не знает возраста — романтика и внимание друг к другу остаются важной частью их отношений спустя десятилетия совместной жизни.

источник

#знаменитости #романтика #День Святого Валентина #семейные отношения #любовь
Оставить комментарий

Видео