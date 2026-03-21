Счастливый Энрике Иглесиас в свои 50 собрал детский квартет

Дата публикации: 21.03.2026
Изображение к статье: Папа может.

Семейная идиллия продолжается на фоне семейного же скандала

Энрике Иглесиас опубликовал редкое фото со всеми четырьмя детьми от Анны Курниковой, в том числе с их младшим трёхмесячным ребёнком.

50-летний певец заснял их с Курниковой детей на борту яхты во время семейного отдыха. В углу кадра видно и саму Анну с телефоном в руках, также занятую съёмкой. "Семья", — подписал Энрике снимок.

"Младший — папина копия", "Ваши дети прекрасны", "Красивая семья", — обсуждают снимок подписчики певца.

В декабре 2025 года Энрике Иглесиас и 44-летняя Анна Курникова стали родителями в четвёртый раз. Пол и имя младенца они не раскрывают, но, по слухам, у пары родился ещё один мальчик.

Трое их старших детей — восьмилетние близнецы Николас и Люси, а также шестилетняя дочь Мария. Недавно Анну впервые после родов засняли в Майами, где она живёт с мужем и детьми.

Семейная идиллия Иглесиаса и Курниковой продолжается на фоне семейного же скандала. В начале 2026 года несколько женщин обвинили отца Энрике, 82-летнего всемирно известного певца Хулио Иглесиаса, в сексуализированном насилии. Он уже прокомментировал эти обвинения, назвав их "абсолютно ложными". Ранее в сети также обсуждали поведение самого Энрике, который, будучи женат на Курниковой, целуется с фанатками на концертах. Сам он уже заявил по этому поводу журналистам, что у Анны нет проблем с этим.

#фото #родители #семья #соцсети #знаменитости #дети
