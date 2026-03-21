Старшая дочь Алексея Баталова впервые объяснила ситуацию с наследством своего знаменитого отца. Надежда Баталова честно рассказало о звездной семье и своих отношениях с младшей сестрой Марией Баталовой.

Старшая дочь Алексея Баталова заявила, что никаких конфликтов, о которых судачат сплетники, в их большой семье никогда не было. "Я никогда не был той бедной родственницей, которая сидит и ждет чего-то. Папа был очень рад, что я реализовалась", - сказала Надежда Баталова в эфире Первого канала.

Как известно, Баталов оставил все наследство своей второй семье - жене Гитане Леонтенко и неизлечимо больной дочке Маше. Советский актер был состоятельным человеком.

Гости студии "Пусть говорят" спросили у Надежды, почему отец лишил ее наследства. На что она ответила: "Как вы себе представляете разговор: «Папа, когда ты умрешь, оставь машину?» Я так не умею".

Баталова также рассказала, что видела постепенное угасание отца. От этого она сильно страдала и переживала. Однажды Надежда приехала к актеру во ВГИК и зашла в кабинет. Отец сидел грустный и поделился, что только что обсуждал что-то с какой-то женщиной, но совершенно не помнит ее имени.

"Подписывая завещание, папа был уже серьезно болен. А я не заводила речь о завещаниях, даже когда видела, что он начал терять память. Он боялся, что у Маши будут проблемы. Он хотел, чтобы она жила в квартире в центре, чтобы у нее были деньги и сиделка. На это все он и зарабатывал", - сказала Надежда.

Она подчеркнула, что ее сестра Маша не осталась одна. "Разумеется, я буду рядом с Машей, буду смотреть за ней. Я не вижу сейчас никаких опасностей от тех людей, которые ее окружают", - заявила Надежда.

Отметим, Марии, страдающей ДЦП, досталось наследство в 500 миллионов рублей. Это и жилые помещения, и офисы, и средства на счетах. "В квартире поставим камеры, придумаем порядок того, как нужно разбираться со всем. Чем больше имущество, тем сложнее следить за всем этим", - уточнила старшая дочь актера.