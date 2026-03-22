37-летний актер Александр Петров и его 24-летняя супруга Виктория весной прошлого года стали родителями. Девятого апреля у них родился сын Федор. После появления на свет первенца артист решил найти для своей семьи жилье попросторнее.

У актера уже была роскошная недвижимость - двухуровневый таунхаус в центре Москвы, в котором Петров раньше жил вместе с бывшей возлюбленной Стасей Милославской. Стася лично обставила шикарные апартаменты: выбрала мебель и развесила картины.

Виктория наотрез отказалась переезжать в гнездышко, где Саша раньше был счастлив со своей бывшей. Поэтому Петров решил проблему радикально: он купил для молодой жены новый дом. Шикарный особняк площадью более 500 квадратных метров расположен в поселке Ильинские Холмы, между Новорижским и Рублёво-Успенским шоссе, в 39 километрах от МКАД.

В Сети появилось видео, в котором артист демонстрирует свое новое жилье. Сколько он заплатил за элитную недвижимость, Александр не разглашает. Цены на особняки в поселке стартуют от 55 миллионов рублей и заканчиваются 145 миллионам рублей (от 600 тысяч до 1,5 миллионов евро). Впрочем, судя по тому, как артист нахваливает свое будущее жилье, ему могли сделать большую скидку за пиар.

В видео Александр признался, что давно мечтал о собственном доме. В его новом особняке - четыре спальни, сауна, хамам, кабинет и гостиная с камином.

Изюминка дома - открытая терраса площадью 80 квадратных метров, размером с добрую трехкомнатную квартиру. На нее можно попасть прямо из рабочего кабинета. По словам артиста, открывающийся с террасы вид вдохновляет его творить и думать о новых свершениях.

«Здесь как-то по-другому мысли начинают работать. Когда заходишь сюда — сразу вдохновение: „Надо что-то крутое здесь придумать! Надо что-то крутое здесь сделать!», - признался Александр.

Еще одной фишкой дома стала сауна, расположенная прямо на первом этаже. По словам Александра, изначально он хотел обустроить баню. Но потом передумал.

«Я подумал: если баня будет отдельно, я уйду туда один, а Вика с Федей останутся в доме. И что? Я буду одинешенек сидеть? Стало грустно. Мы поговорили, и Вика согласилась: сделали сауну в доме на первом этаже. Это здорово: попарился, вышел - и вся семья рядом. Чайку попил, поговорил. Не надо никуда идти», - говорит Петров.

Артист сообщил, что они с молодой супругой еще не живут в новом доме, но планируют переехать в него в ближайшее время.

«Мы еще здесь не живем, но совершенно скоро это произойдет», - заверил Александр.

Артист и его молодая муза поженились осенью 2023 года всего через несколько встреч после знакомства. По словам Александра, предложение руки и сердца он сделал спонтанно, во дворе своего загородного дома. Петров даже не успел толком подготовиться к этому романтичному моменту. Вместо обручального кольца он подарил будущей жене веточку, которую сорвал с дерева.

«Кольца не было, какую-то веточку я там срезал и говорю: „Слушай, выходи за меня замуж“. Она: „Да, хорошо“. Я просто понял, что надо сейчас это делать. А завтра — ехать жениться. Вот и все», - сообщил Петров в шоу «ОК на связи!».