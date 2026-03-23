Американский актер Чак Норрис, умерший на 87-м году жизни, оставил большую семью — 5 детей (от трех женщин) и 13 внуков. Дети и вдова станут наследниками знаменитости. А наследство, по данным американских СМИ, у Чака Норриса огромное.

Состояние Чака Норриса оценивается в более чем в $70 миллионов. Большую часть состояния он заработал, благодаря съемкам в кино — у звезды Голливуда были солидные гонорары.

После того, как он стал знаменитым, начал зарабатывать не только актерством. Плюс — не менее солидные рекламные контракты на протяжении всей жизни. Чак Норрис рекламировал не только банки, автомобили и другие солидные бренды, но получал постоянный доход, оставаясь рекламным лицом БАДов, платформы для домашних тренировок и даже сети фаст-фуда. Актер получал солидные гонорары за выпуск видеоигр, использующих его образ. Запускал различные бизнес-проекты, включая производство пищевых добавок, БАДов. Доходами распоряжался разумно — инвестировал в долгосрочные проекты, включая недвижимость, в собственности семьи фермерские дома и виллы. Часть недвижимости он периодически продавал, инвестировал в другие объекты: к примеру, 13 лет назад дом в Далласе был продан за $1,2 млн, а дом в Норт-Тастине — за $3,5 млн. Взамен приобрел более современные дома.

При этом актер всегда часть доходов отдавал на благотворительность.

Семья Норрисов проживает на ранчо в Навасоте, штат Техас, где на территории есть озеро, а оно оказалось с чистейшей водой. Поэтому 11 лет назад актер через дорогу от дома открыл предприятие по розливу воды, производственные площади занимают около пяти тысяч квадратных метров. Сам Чак Норрис стал рекламным лицом своего бренда воды. Актер также получал гонорары за свои книги, но они несравнимы с рекламными доходами, и дивидендами от инвестиций. На третьем месте по прибыльности были бизнесы звезды.

Чак Норрис был коллекционером автомобилей — собрал автопарк из раритетных моделей. К примеру, в его автопарке есть Dodge Ramcharger, на котором катался его персонаж в картине 1983 года «Одинокий волк Маккуэйд».

Сам Чак Норрис к деньгам относился бережно, и любил говорить красивые и яркие фразы на этот счет: «Деньги не гарантирую счастья. Деньги гарантируют головную боль». Актер старался создавать бизнес-проекты, которые приносят и будут приносить пользу людям после его ухода: «Способность говорить нет искушению означает, на самом деле, умение говорить да тому, во что вы верите, своим основным целям».