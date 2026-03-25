У Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна двое детей – шестилетний сын Ваган и двухлетняя дочь Матильда. 37-летняя супруга комика призналась, что боится надолго оставлять маленьких детей с 80-летним мужем. По ее словам, она не хочет нагружать и нервировать супруга. Видимо, Татьяна всерьез опасается за его здоровье, ведь в таком возрасте любой стресс может привести к необратимым последствиям.

«На час могу с ним детей оставить. Все-таки мужчины немножко другие. Особенно мужчины из другого поколения, у них вообще восприятие действительности более такое серьезное. Если где-то он споткнулся, это уже событие. Я не думаю, что имеет смысл заставлять нервничать человека», - рассказала Татьяна в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Жена артиста также призналась, что живет так, как она хочет, и никто не вправе ей указывать. Татьяна гордится, что она сильная и независимая женщина, и всего добилась сама.

«Я могу себе позволить жить так, как я хочу, а не как мне кто-то скажет. Даже если это близкие мне люди. Слава Богу, они меня, видимо, любят и уважают, поэтому я могу себе позволить такое удовольствие», - заявила Брухунова.

Об отношениях Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой стало известно в 2018 году. А в 2019 году, получив развод со своей коллегой Еленой Степаненко, комик женился на своей новой избраннице.

Кроме детей от Брухуновой у Петросяна есть еще старшая дочь Викторина Петросянц. Она уже много лет живет в США. Викторина выросла сиротой – ее мать умерла, когда она была совсем маленькой. После развода отца старшая дочь приняла сторону Степаненко, заменившей ей мать. Из-за этого Евгений Ваганович и его наследница не общаются друг с другом.

Скандальные заявления молодой супруги Петросяна нравятся далеко не всем: многие уверены, что Татьяна просто использует пожилого мужа, чтобы жить в свое удовольствие. Так, журналист Отар Кушанашвили не скрывает, что не одобряет поведение молодой жены сатирика. Его удивил тот факт, что телеведущая Ксения Собчак мечтает взять у нее интервью.

«Вот зачем Собчак приглашает Татьяну? Что она хочет узнать? Как та раскатала интересного старика, который узнает потом, что от него родили?» - заявил журналист.

Любовь Татьяны к вещам люксовых брендов давно вызывает критику. Как-то жена юмориста в своем блоге ополчилась на девушек, которые не могут позволить себе купить фирменные сумки Hermes за 2 миллиона рублей и носят подделки. Брухунова презрительно обратилась к ним, посоветовав не позориться и «не носить паль».

«Даже у меня есть паленые сумочки. И туфли есть. Потому что я не проститутка, у меня нет старого дедушки, который мне денег отвалил, я на свои кровные. И что? И ты меня еще будешь понукать этим?», - как-то публично обратилась к молодой музе юмориста юрист Екатерина Гордон.