"Если Канье Уэст смог совершить полноценное возвращение после того, как заявил о своем восхищении Адольфом Гитлером, выпустил линию футболок со свастикой и утверждал, что «рабство было выбором», можно с уверенностью сказать, что «культура отмены» окончательно умерла…" - пишет The Telegraph.

Запись нового альбома «BULLY» проходила на протяжении трех последних лет. В марте прошлого года Канье Уэст выпустил короткометражный фильм под названием «BULLY V1», снятый при участии режиссера Хайпа Уильямса. В главной роли появился сын рэпера — Сэйнт, рожденный светской львицей Ким Кардашьян.

В пресс-релизе о студийной работе говорится, что Канье Уэст отобразил в треках столкновение с «раскаянием, воспоминаниями, эгоизмом, верой и последствиями». К тому же «BULLY» заявлен как «документальное свидетельство» внутреннего состояния рэпера, столкнувшегося с публичным порицанием за последние несколько лет, но при этом альбом не является новой попыткой извинения: Канье «использовал силу музыки в целях повествования, а не защиты».

Напомним: из-за антисемитских высказываний в 2022 году с рэпером отказались сотрудничать многие компании – в том числе лейбл Universal Music, издававший его музыку. На днях Уэст извинился за свои высказывания в открытом письме, опубликованном в Wall Street Journal. Он объяснил, что в 2002 году пережил аварию, из-за которой его мозг получил серьезную травму. Вследствие этой травмы у Уэста развилось биполярное расстройство первого типа. И во время маниакального эпизода он теряет связь с реальностью, чувствуя себя слишком уверенным и непобедимым.

Многие посчитали, что Уэст извинился за свое поведение ради исправления репутации перед выпуском нового альбома. Сам же рэпер это отрицал. При этом один лейбл все же согласился издать «Bully». Теперь Уэст сотрудничает с компанией Gamma, где также выпускаются релизы Мэрайи Кэри и Снуп Догга.

Канье Уэст продал 160 миллионов пластинок и получил 24 премии «Грэмми» — один из самых титулованных артистов в современной музыке.