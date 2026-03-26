Суд в России запретил фильм «Мистер Никто против Путина»

Дата публикации: 26.03.2026
Изображение к статье: Суд в России запретил фильм «Мистер Никто против Путина»
Центральный районный суд Челябинска запретил распространение в России документального фильма «Mr. Nobody Against Putin» («Мистер Никто против Путина»), сообщает ЛЕТА со ссылкой на Meduza и журналиста издания Mediazona из зала суда.

Прокуратура просила ограничить доступ к фильму «в интересах неопределённого круга лиц» по трём адресам — «VK-видео», «Yandex.kz» и «Motion Video», сообщает Mediazona.

Прокуратура сочла «пропагандой экстремизма и терроризма» показанный в одном из кадров бело-сине-белый флаг, который считается символом легиона «Свобода России», воюющего на стороне Украины. Также, по мнению прокуратуры, «содержание фильма сформировано с использованием всеобщей милитаризации», и в нём выражено негативное отношение к «специальной военной операции», как в Москве называют войну против Украины.

Кроме того, прокуратура указала, что в фильме без разрешения родителей показаны лица несовершеннолетних.

Фильм «Мистер Никто против Путина» сняли американский режиссёр Дэвид Боренштейн и российский учитель Павел Таланкин, работавший в одной из отдалённых школ России и документировавший происходящее там после повторного вторжения России в Украину в 2022 году.

16 марта фильм получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

«Мистер Никто против Путина» вызвал широкий интерес и получил противоречивые оценки, в том числе критику за то, что в нём почти не упоминается Украина.

Читайте нас также:
