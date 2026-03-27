Назван главный признак зависимости от телефона

Дата публикации: 27.03.2026
ФОТО: Freepik

Психолог: раздражительность на фоне телефона говорит о жесткой зависимости.

Клинический и семейный психолог Снежана Сычикова перечислила признаки зависимости от телефона у ребенка.

Самым очевидным признаком зависимости от телефона психолог назвала навязчивое желание постоянно проверять аккаунт и следить за реакциями на посты. Второй признак, по мнению специалиста, — это ситуации, при которых ребенок проводит за гаджетом столько времени, что забрасывает учебу и живое общение с друзьями.

Особую тревогу также вызывает так называемый феномен пассивного скроллинга. Так, когда ребенок листает ленту соцсетей и видит идеальные снимки и видео, у него формируется искаженная картина мира, сказала психолог. Поэтому такая привычка может вызвать у ребенка тревогу и депрессию.

#образование #депрессия #социальные сети #тревога #общение #психология #дети
