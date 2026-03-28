Черепа с гвоздями в глазницах: жуткое послание из Древнего Рима 0 299

Дата публикации: 28.03.2026
Античный мир имел свои мрачные практики.

Античный мир имел свои мрачные практики.

Некоторые захоронения содержали также дефиксионы — свинцовые таблички с проклятиями.

Археологи сделали сенсационное открытие в самом центре Вечного города. В некрополе у исторической дороги Виа Остиа обнаружен ранее неизвестный сектор позднеантичного периода, который специалисты уже назвали «кладбищем вампиров». Погребённые здесь покойники были утыканы металлическими гвоздями — штыри вбиты меж рёбер и в глазницы!

Первичный анализ показал, что гвозди поместили в тела уже после смерти. Это натолкнуло учёных на мысль о древних поверьях о вампирах, распространённых в Римской империи. Подобные захоронения ранее находили в Польше, Болгарии и Хорватии.

Однако, как выяснили историки, у римлян гвозди имели не только отпугивающее, но и сакральное значение. Их считали мощными магическими предметами, способными оградить тело от осквернения, закрепить переход души в мир иной и защитить живых от возвращения умершего.

Некоторые захоронения содержали также дефиксионы — свинцовые таблички с проклятиями, которые прокалывали гвоздём. Такие «досье» составляли на покойников, совершивших при жизни пороки или преступления. По мнению учёных, находка свидетельствует о сосуществовании в позднеантичном Риме как благочестивых погребальных практик, так и ритуалов «посмертного наказания».

#история #археология #религия #ритуалы
