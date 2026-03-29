Врач раскрыл три частых убивающих мозг привычки

Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач раскрыл три частых убивающих мозг привычки
ФОТО: Unsplash

Невролог Давид Перес Мартинес предупредил, что в современном мире многие люди подвергаются воздействию «тихого коктейля», который убивает головной мозг.

Три его составляющие врач раскрыл в разговоре с изданием Infosalus. Во-первых, Мартинес включил в этот «коктейль» использование смартфонов. Он объяснил, что телефоны могут привести к бессоннице, ухудшению внимания и проблемам с социальными взаимодействиями.

Вторым фактором, который убивает мозг, доктор назвал искусственный интеллект. Дело в том, что люди начали использовать его в повседневных задачах и перестали думать самостоятельно, из-за чего утрачивают когнитивные функции.

Третьей опасностью является избыток информации, добавил Мартинес. «Из-за этого мы воспринимаем мир поверхностно и лишаем себя мотивации исследовать новые вещи», — пояснил он.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #технологии #смартфоны #привычки #вредные привычки #мозг #здоровье
