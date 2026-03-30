В последние годы в музыкальной индустрии всё чаще наблюдается феномен вирусного успеха, когда малоизвестные коллективы внезапно оказываются в центре внимания широкой аудитории. Однако далеко не всегда за яркой визуальной концепцией стоит столь же неординарное музыкальное содержание. В случае с Angine de Poitrine (в переводе с французского — «стенокардия») — экспериментальным рок-дуэтом из канадской провинции Квебек — налицо редкое сочетание смелого сценического образа, глубокой музыкальной эрудиции, профессионального владения инструментами и продуманной стратегии продвижения, что позволило группе за считаные месяцы стать известной.

Группа Angine de Poitrine была основана в 2019 году в Сагенее, небольшом городе на северо-востоке франкофонной провинции Квебек. Это дуэт музыкантов, которые выступают под псевдонимами – гитарист и магистр педалборда Кхе де Потрин (Khn de Poitrine) и ударник Кле де Потрин (Klek de Poitrine) – их имена буквально звучат как симптомы при стенокардии. К сожалению, доподлинно неизвестно, чем до этого занимались музыканты и кем они являются, но в интервью они заявляли, что знакомы друг с другом с подросткового возраста и имеют за плечами двадцатилетний опыт совместного творчества в различных проектах. Однако именно формат дуэта позволил им реализовать самые смелые музыкальные идеи.

С самого начала коллектив сделал ставку на анонимность: участники максимально скрыли любые упоминания о себе, выступают в массивных масках из папье-маше с чёрно-белым горошком, полностью закрывающих лица. Этот узор повторяется в гриме на руках и ногах и даже на потенциометрах гитары, оформленных как игральные кубики. Изначально такой подход задумывался как шутка, чтобы дуэт мог выступать на одной площадке в рамках других проектов, оставаясь неузнанным. Однако со временем визуальный стиль стал неотъемлемой частью их образа и начал привлекать всё новых слушателей.

Ключевой особенностью Angine de Poitrine является использование микротональной гитары с двумя грифами (один – это гриф самой гитары, а второй – баса), что позволяет создавать необычные звуковые оттенки и строить композиции на полутонах, характерных для восточной музыки. Такой инструмент был собран вручную Кхе де Потрин и также украшен черными горошинками на белом фоне. Ещё одной фишкой группы является использование лупера (программное устройство для создания музыкальной петли, которая будет многократно повторяться в режиме реального времени), находящийся у Кхе под ногами. В одном треке при живом исполнении гитарист может выстроить до четырёх гитарных слоёв и добавить партию бас-гитары, не нарушая концепции песни: он на ходу подкручивает настройки и управляет лупером пальцами ног. Главное — запустить все лупы точно в нужный момент, иначе сложная конструкция из микротонов и ломаных ритмов разрушится.

Музыка Angine de Poitrine отличается сложной ритмикой, неожиданными гармоническими переходами и высоким уровнем технической подготовки. При этом коллектив не боится экспериментировать с ритмической формой – их треки часто строятся по принципу нарастания напряжения и последующего резкого разрешения, что создаёт у слушателя ощущение эмоционального катарсиса. В интервью (хотя все их интервью – это нечленораздельные звуки, которые переводятся в привычный нам язык субтитрами) музыканты отмечают, что их цель – делать музыку весёлой и необычной, а маски и костюмы помогают создать атмосферу загадочности. Вдохновение квебекская парочка черпает в таких жанрах, как прогрессив-рока, мат-рок и джаз. Своими ориентирами они называют композитора и музыкального экспериментатора Фрэнка Заппу, фанк-металл-группу Primus, австралийскую психодел-рок-группу King Gizzard & the Lizard Wizard, а также фолк-музыку из Индии, Японии, Турции и Ближнего Востока.

Казалось бы, творчество канадцев – это буквально музыка для музыкантов, где все полутональные нюансы и техническое исполнение понятны только таким же гикам, как они. Однако прямо сейчас группа переживает громкий успех. Настоящим прорывом для Angine de Poitrine стало их выступление на YouTube-канале радиостанции KEXP. Видео с лайва всего за месяц набрало более 4,3 миллиона просмотров, а сама группа стала объектом видеообзоров крупных музыкальных экспертов – от профессоров до блогеров. Благодаря этому их дебютный альбом Vol. 1, выпущенный в 2024 году, мгновенно стал одним из самых востребованных, опередив по прослушиваниям за последний месяц даже таких звёзд, как Тэйлор Свифт и Bad Bunny.

Сейчас график группы расписан до конца этого года – они почти каждую неделю будут давать концерты в родной Канаде, а также в США, Великобритании и Европе, особенно во франкоговорящих Франции и Бельгии. Их концерты проходят с аншлагами, а среди поклонников не только молодёжь, тяготеющая ко всему странному и необычному, но и слушатели старшего поколения, выросшие на Pink Floyd и Genesis. Кроме того, дуэт объявил о релизе мини-альбома Vol.II 3 апреля этого года, что несомненно расширит их аудиторию.

В современной музыкальной индустрии Angine de Poitrine становятся очень ярким примером того, что даже небольшой независимый коллектив способен добиться глобального признания, если сможет сочетать креативность, профессионализм и умение работать с собственным брендом. Причём это работает настолько эффективно, что размывает границы между целевой аудиторией и широкой публикой: даже неподготовленный слушатель начинает находить в непривычных уху микротонах и рваных ритмах что-то по-настоящему чарующее.