В мировой прокат вышел фильм «Проект «Конец света», главную (и одну из немногих) роль в нем сыграл Райан Гослинг. Экранизацию научно-фантастического романа Энди Уира, по предыдущей книге которого Ридли Скотт снял «Марсианина», тут же полюбили и зрители, и критики.

Заросший и бородатый Райленд Грейс (Райан Гослинг) выходит из анабиоза в летящем куда-то звездолете и тут же обнаруживает, что остальные члены экипажа мертвы. Бортовой компьютер сообщает герою, что из-за медикаментов у него вероятна амнезия, но он не без труда припоминает, что на Земле был талантливым биологом, с удовольствием работавшим в школе, пока на его пороге не оказалась солидная чиновница Эва Стратт (Сандра Хюллер). О дальнейшем непросто рассказать без спойлеров (чтобы их избежать, крайне не рекомендуется смотреть и трейлер фильма), но нетрудно догадаться, что Грейсу поручено спасти планету Земля, что миссия почти самоубийственная.

В переводе на русский язык фильм называется «Проект «Конец света», а в оригинале — «Проект «Аве Мария» (Project Hail Mary). Религиозные коннотации также не исключены, но, по словам создателей, название связано главным образом с одноименным элементом американского футбола — пасом вперед, имеющим лишь небольшой шанс на то, чтобы принести команде очки. Обычно его применяет в отчаянной ситуации проигрывающая команда.

Впрочем, фильм лишь изредка дает почувствовать, что миссия Гослинга может провалиться, — привередливые зрители могут посчитать, что кино не хватает адреналина, а заявленный в русском переводе конец света не ощущается такой уж реальной угрозой. Однако если отбросить этот пласт претензий, то «Проект» — прочное, вразумительное кино.

Работа над фильмом началась еще до того, как был опубликован первоисточник — роман Энди Уира, заранее обреченный на успех. Первая большая работа этого фантаста уже послужила основой для кассовой экранизации — «Марсианина» Ридли Скотта. Как и в том случае, «Проект «Конец света» — космическая робинзонада, в которой очень толковый человек (но не супергерой!) оказывается наедине или почти наедине с едва выполнимой миссией на немыслимом расстоянии от дома.

Что немаловажно, Энди Уир — автор «твердой» научной фантастики, то есть стремящейся к относительной теоретической точности. Так что, как и «Марсианина», «Проект «Конец света» можно описать как серию занимательных задачек: Гослинг разгадывает природу опасной космической аномалии, участвует в разработке супердвигателя, разгадывает шифры и находит решения почти нерешаемых проблем. Интернет уже полнится научпоп-разборами и дискуссиями по поводу деталей, но в целом роман-первоисточник (и фильм вместе с ним) производит впечатление добросовестной исследовательско-творческой работы.

Как это обычно и бывает с «твердым» сай-фаем, «мягкая», гуманитарная сторона сюжета может вызвать нарекания: дескать, у главного героя нет интересного бэкграунда, драматический конфликт и философская подоплека фильма слабоваты (это не условный «Интерстеллар»). Однако Энди Уир и автор сценария Дрю Годдард (он работал и над «Марсианином») нашли очень приятный баланс между интеллектуальной насыщенностью и простой увлекательностью истории, так что фильм ни разу не становится ни скучным, ни чересчур мудреным.