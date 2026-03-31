Гастроэнтеролог Малена Гарсия Арредондо предупредила, что из-за инфекции, которая имеется у каждого второго человека, может развиться рак. Ее слова приводит издание 20minutos.

По словам Арредондо, 40-50 процентов человек во всем мире заражены бактерией хеликобактер пилори. Причем многие люди даже не подозревают об этом из-за отсутствия явных симптомов, подчеркнула она.

Специалистка отметила, что в долгосрочной перспективе эта бактерия может провоцировать гастродуоденальные язвы и атрофический гастрит. Также из-за нее повышается риск развития рака желудка. Обнаружить бактерию можно с помощью дыхательного теста или анализа кала, а лечение заключается в приеме антибиотиков и препаратов, снижающих кислотность желудка, заключила врач.