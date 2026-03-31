Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач предупредила о риске рака из-за имеющейся у каждого второго человека инфекции

Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
ФОТО: Unsplash

Врач Арредондо: бактерия хеликобактер пилори повышает риск развития рака желудка.

Гастроэнтеролог Малена Гарсия Арредондо предупредила, что из-за инфекции, которая имеется у каждого второго человека, может развиться рак. Ее слова приводит издание 20minutos.

По словам Арредондо, 40-50 процентов человек во всем мире заражены бактерией хеликобактер пилори. Причем многие люди даже не подозревают об этом из-за отсутствия явных симптомов, подчеркнула она.

Специалистка отметила, что в долгосрочной перспективе эта бактерия может провоцировать гастродуоденальные язвы и атрофический гастрит. Также из-за нее повышается риск развития рака желудка. Обнаружить бактерию можно с помощью дыхательного теста или анализа кала, а лечение заключается в приеме антибиотиков и препаратов, снижающих кислотность желудка, заключила врач.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео