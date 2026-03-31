Звезда «Маски-шоу» Владимир Комаров умер в Одессе на 63-м году жизни

Дата публикации: 31.03.2026
Ушел из жизни легенда 90-х Владимир Комаров. Звезде скетча «Маски-шоу» было 62 года. О смерти артиста сообщает Театр «Маски» в социальных сетях.

«Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов», — говорится в некрологе.

Владимир изначально не планировал связывать свою жизнь с актерством. Он отучился в институте пищевой промышленности, а затем три года отслужил матросом. Позднее этот опыт пригодится Комарову — в легендарном скетч-шоу он не раз будет перевоплощаться в моряка.

В середине 80-х Владимир впервые пришел в «Маски», но через три года покинул коллектив. В конце 80-х Комаров все же вернулся в труппу, где и проработал до 2002 года. После ухода из «Масок» он вместе со звездой «Каламбура» Алексеем Агопьяном создал дуэт «Одеколон». В 2024 году Владимир вернулся в театр «Дом клоунов».

Также артист появлялся и в кино. Его можно увидеть в ленте Киры Муратовой «Настройщик». Главные роли исполнили Рената Литвинова и еще одна звезда «Масок-шоу» Георгий Делиев.

Комаров умер вчера в Одессе. Отпевание состоится 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре. Точно время пока не сообщается.

Читайте нас также:
#кино #смерть #театр #знаменитости #некролог #Одесса
