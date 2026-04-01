Знаменитый артист эстрады Ефим Шифрин отметил 70-летний юбилей в окружении молодежи и под прицелом телекамер. На праздничном шоу Андрея Малахова юбиляр разоткровенничался о личных переменах и теплых отношениях с юной Кристиной Мурзаевой, которая младше его на 45 лет. В светских кругах активно обсуждают этот союз, замечая поразительное преображение юмориста.

Ефим Шифрин выглядел бодрым и подчеркнул, что совершенно не ощущает груза прожитых лет. Актер признался, что предпочитает считать себя молодым человеком, а не мужчиной почтенного возраста, и активно общается с представителями нового поколения. Особенное внимание публики приковано к его спутнице Кристине, чьи нежные объятия с артистом в социальных сетях спровоцировали волну слухов.

Ефим Шифрин не стал прямо подтверждать наличие романтической связи: "Мне очень нравится, что никто ничего про нас не знает". Тем не менее, артист не стал опровергать, что его сердце в плену у 25-летней девушки. Ведь ему в ней нравятся даже такие детали, как походка.

Это интересно: интернет-пользователи часто сравнивают Ефима Шифрина с комиком Сергеем Орловым, называя старшего коллегу отцом молодого артиста из-за поразительного внешнего сходства и схожей манеры подачи шуток.

Пока поклонники пытаются разгадать тайну их близости, прессе стало известно, что избранница звезды готовится стать хирургом-офтальмологом и сейчас проходит обучение в ординатуре. Несмотря на скрытность, будущий медик регулярно радует подписчиков фотографиями роскошных букетов, которые ей, вероятно, преподносит знаменитый артист, пишет "СтарХит".

Семейные тайны Шифрина

Личная биография мастера перевоплощений всегда была закрытой темой для прессы. Известно лишь, что в 26 лет он официально оформлял отношения, но тот союз быстро распался, а подробности о своих женщинах и детях актер хранит в секрете по сей день. Тем не менее, артист заранее решил юридические вопросы с наследством. Ефим Шифрин признался, что уже составил завещание, чтобы избавить близких людей от возможных конфликтов из-за недвижимости в будущем.

Несмотря на солидную цифру в паспорте, график выступлений юмориста забит на многие месяцы вперед. В начале марта 2026 года он организовал грандиозный бенефис в зале "Москва", где его поздравляли Лолита и Владимир Винокур. Кроме того, актер востребован в современных сериалах и продолжает работу в молодежном проекте "Олдскул", который продлили на несколько сезонов.

При этом звезда эстрады отмечает, что не склонен к излишествам или дорогим ресторанам. Похоже, что именно сочетание физических нагрузок и общения с молодыми коллегами помогает ему оставаться в отличной форме и радовать фанатов новыми творческими экспериментами.