Роботизированный снеговик в парижском Диснейленде развеселил Макрона

Lifenews
Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Для теплой французской столицы давно напрашивалось холодное местечко.

Для теплой французской столицы давно напрашивалось холодное местечко.

В центре — 40-метровая гора с ледяным дворцом Эльзы на вершине.

Новая зона «Холодное сердце» открылась в парижском Диснейленде. Эммануэль Макрон уже посетил королевство Эрендел, чтобы проинспектировать завершение строительства новой зоны, в которое было вложено 2 миллиарда евро инвестиций.

Все билеты на открытие в Диснейленд были проданы заранее. Посетители смогли погрузиться в сказочный мир «Холодного сердца». Новая зона предложит аттракционы, тематические рестораны, бутики и множество развлечений, посвященных Эльзе, Анне и их волшебному королевству.

В центре — 40-метровая гора с ледяным дворцом Эльзы на вершине. Этот дворец был построен в Англии и был установлен прошлой осенью. В зоне «Meet & Greet» посетители смогут увидеть своих любимых принцесс и других героев мультфильма. Мировая премьера - роботизированный снеговик Олаф в натуральную величину.

![photo_2026-03-28_21-48-29 (2).jpg](https://bb.lv/storage/photo_2026-03-28_21-48-29 (2).jpg)

Что касается аттракциона, это катание на лодке. Посетители отправятся в путешествие на лодке, чтобы вновь пережить приключения Эльзы и Анны в 10 известных сценах (всего 12, включая посадку и высадку), и всё сопровождается сюжетным поворотом.

В Заливе Эрендл гости смогут насладиться пятнадцатиминутным представлением, которое проводится несколько раз в день. В нем Эльза, Анна, Кристофф, Олаф и деревенские жители прибывают на борту трёх внушительных лодок. Шоу в интерактивной форме приглашает посетителей подпевать культовым песням из мультфильма «Холодное сердце», таким как «Let It Go» или «I'm Looking For You».

В ресторане быстрого питания, рассчитанном на 250 мест, можно будет перекусить блюдами, вдохновленными скандинвндинавской кухней. Меню по 22 и 24 евро включают основное блюдо, десерт и напиток.

Новая зона парка обеспечит 1000 новых рабочих мест.

Читайте нас также:
