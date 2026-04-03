Громкий развод и внезапная женитьба главы Crocus Group стали главной сенсацией светской хроники этой весны. Российский олигарх Араз Агаларов официально расторг отношения со своей супругой Ириной Гриль, с которой они прошли рука об руку со школьной скамьи более 40 лет. Новой избранницей влиятельного бизнесмена стала 26-летняя Алена Иванова, которая уже успела сменить фамилию в документах и соцсетях.

По слухам, роман предпринимателя с уроженкой Саратова длился довольно долго - их знакомство состоялось еще в 2019 году, пишет Voice. Алена, переехавшая в столицу после школы, оказалась не только эффектной девушкой, но и успешной бизнес-леди: ее фирма в сфере маркетинга принесла доход в размере 268 миллионов рублей за прошлый год. Пара долго скрывала свои отношения, однако в сеть уже просочилось первое совместное фото из ресторана в Баку, сделанное на фестивале DREAM Fest.

Самым поразительным стало открытие, что молодая жена уже воспитывает общих с миллиардером детей. Этот вывод журналисты сделали из снимка, где на коленях у девушки сидит малыш, а рядом находится еще один ребенок постарше.

Знаменитый сын миллиардера Эмин Агаларов дважды женился на модели Алене Гавриловой. Вторую свадьбу после расставания и примирения они сыграли в 2024 году.

Ранее общественность знала только о старших детях Араза Искендеровича - сыне Эмине и дочери Шейле. Первый брак бизнесмена выглядел очень крепким, а его тесть, Иосиф Гриль, в свое время даже помог зятю с начальным капиталом для построения империи.

Бизнес-империя и новые горизонты

Несмотря на радикальные перемены на личном фронте, 70-летний Араз Агаларов продолжает активно руководить масштабными проектами. Сейчас его холдинг занимается строительством элитного гостиничного комплекса в Барвихе, стоимость которого оценивается в 2,6 млрд рублей. Кроме того, в планах предпринимателя значится возведение премиального курорта в Сочи, что подтверждает его статус одного из самых эффективных управленцев России.

Личная жизнь наследников бизнесмена также бьет ключом. Пока Эмин совмещает эстрадную карьеру с управлением семейным делом, его сестра Шейла предпочитает оставаться в тени, проживая за границей. Бывшая супруга миллиардера, Ирина, долгое время жила в США, и, похоже, именно расстояние и новые чувства главы семейства привели к окончательному завершению этого долгого союза.