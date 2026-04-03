Блогерша выдавила прыщ на лице и едва не лишилась жизни

Lifenews
Дата публикации: 03.04.2026
Блогерша Лиза Сухарева выдавила прыщ на лице и попала под операционный нож.

Блогерша Лиза Сухарева из России выдавила прыщ на лице и едва не лишилась жизни. Историю она рассказала в своем Instagram-аккаунте с никнеймом suhareva_liza.

Юзерша опубликовала ролик, в котором запечатлела изменения, происходившие на ее щеке после вмешательства. По словам девушки, врачи сказали, что воспаление трогать было нельзя. В последующие дни лицо Сухаревой сильно отекало, болело и приобретало неестественные формы. «Не нужно было трогать это своими грязными ручонками, потому что я надавила все внутрь и образовался абсцесс», — посетовала она.

В результате девушка попала под операционный нож, и врачи вскрыли ей место воспаления. «Минусы данного мероприятия в том, что у меня останется шрам. А плюсы — в том, что я не лишусь жизни от сепсиса», — заключила Сухарева.

