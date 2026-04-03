Обструктивное апноэ сна может значительно повышать риск сердечно-сосудистых событий и смерти от любых причин. К такому выводу пришли исследователи, представившие данные на European Congress on Obesity 2026 (ECO26).

Ученые проанализировали электронные медицинские записи почти 3 миллионов жителей Великобритании и сравнили более 20 тысяч пациентов с апноэ сна с группой без этого диагноза. За период наблюдения до четырех лет у людей с апноэ риск инфаркта, инсульта или смерти оказался на 71 процент выше. В абсолютных значениях такие события произошли у 26,3 процента пациентов с апноэ против 17,5 процента в контрольной группе.

Апноэ сна — это состояние, при котором во сне происходят повторяющиеся остановки дыхания из-за перекрытия дыхательных путей. Оно ухудшает качество сна и связано с хронической нехваткой кислорода. Чаще всего апноэ встречается у людей с избыточным весом: по оценкам, от 40 до 70 процентов пациентов с этим диагнозом имеют ожирение, что усиливает тяжесть состояния и его последствия.

Дополнительно исследование показало, что у людей с апноэ чаще развиваются сопутствующие заболевания — включая диабет, остеоартрит, тревожные и депрессивные расстройства — и они чаще обращаются за медицинской помощью. Авторы подчеркивают, что апноэ сна нередко остается недиагностированным, и призывают к более активному скринингу и лечению, чтобы снизить риск тяжелых осложнений.