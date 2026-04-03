Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поход в кино - отличная профилактика депрессии

Lifenews
Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: За поп-корном время летит незаметно.

За поп-корном время летит незаметно.

Совместный просмотр создает чувство общности, а сюжет фильма помогает прожить эмоции безопасным способом.

Кино и профилактика депрессии: британские ученые провели исследование. Люди старше 50 лет, которые ходят в кино хотя бы раз в месяц, значительно реже сталкиваются с депрессией. В исследовании участвовали 2148 мужчин и женщин. Наблюдение продолжалось десять лет. На старте ни у кого из них не было депрессии. Через десятилетие врачи диагностировали депрессию у 616 участников. Таким образом, заболевание затронуло почти каждого третьего. Результаты разместил научный журнал British Journal of Psychiatry. Это авторитетное британское издание в области психиатрии.

Исследователи проанализировали образ жизни участников. В частности, они изучили досуговые привычки и социальную активность.

Выяснилось, что люди, у которых развилась депрессия, практически не посещали кино или театр. Напротив, участники, покупавшие билет хотя бы раз в месяц, снижали риск заболевания почти на 50%.

Кроме того, ученые отметили важную деталь: речь идет именно о регулярности. Разовые визиты не давали такого выраженного эффекта. Следовательно, кино выступает не просто развлечением, а фактором психологической защиты.

Психологи объясняют эффект несколькими факторами.

Возможные механизмы влияния

-социальное взаимодействие и ощущение принадлежности к группе;

-эмоциональная разрядка во время просмотра;

-переключение внимания с личных проблем;

-стимуляция памяти и когнитивной активности;

-регулярный выход из дома и структурирование времени.

Совместный просмотр создает чувство общности. А сюжет фильма помогает прожить эмоции безопасным способом.

Например, драма позволяет сопереживать героям, а комедия снижает уровень стресса. Как результат, психика получает естественную разгрузку.

#кино #депрессия #эмоции #развлечения #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео