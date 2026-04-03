Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ранние признаки глаукомы: как не пропустить опасное заболевание

Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Глаукома — одно из самых опасных заболеваний глаз, которое долгое время может протекать почти незаметно. При этом именно ранние симптомы позволяют вовремя выявить проблему и сохранить зрение.

Разберёмся, какие сигналы нельзя игнорировать.

Эпизоды затуманенного зрения

Один из первых признаков — кратковременное ухудшение зрения. Это не постоянная пелена, а периодические эпизоды, когда изображение становится размытым или словно исчезает.

Чаще всего это происходит:

  • утром после пробуждения,

  • при наклоне головы (например, когда вы наклоняетесь вперёд).

Многие списывают такие симптомы на усталость или скачки давления, однако причина может быть в повышении внутриглазного давления. Если такие эпизоды повторяются регулярно, это повод обратиться к врачу.

Радужные круги вокруг источников света

Ещё один характерный симптом — появление цветных ореолов вокруг ламп, фонарей или фар автомобилей в темноте.

Этот эффект возникает из-за отёка роговицы и часто сигнализирует о проблемах с внутриглазным давлением. Несмотря на это, его нередко принимают за обычные блики или особенности зрения.

Ощущение давления и тяжести в глазах

Пациенты часто описывают это состояние как:

  • напряжение,

  • распирание,

  • ощущение «переполненного» глаза.

Важно, что такой дискомфорт не проходит после отдыха или сна. В некоторых случаях он даже усиливается утром, что отличает его от обычной усталости глаз.

Сужение поля зрения

На более поздних этапах может появиться нарушение периферического зрения.

Человек начинает:

  • хуже ориентироваться в пространстве,

  • не замечать предметы сбоку,

  • задевать мебель или дверные косяки.

Это связано с тем, что глаукома постепенно «сужает» поле зрения, формируя так называемое туннельное зрение.

Частая смена очков без результата

Если зрение ухудшается, а подбор новых очков не приносит улучшения, причина может быть не в диоптриях.

Такой симптом иногда указывает на повреждение зрительного нерва, что характерно для глаукомы.

Кто в группе риска

Вероятность развития глаукомы выше у людей:

  • старше 40 лет,

  • с сахарным диабетом,

  • с гипертонией,

  • с высокой степенью близорукости,

  • с наследственной предрасположенностью.

Как защитить зрение

Главная мера профилактики — регулярные обследования.

Рекомендуется проходить их не реже одного раза в год. Они включают:

  • измерение внутриглазного давления,

  • осмотр зрительного нерва,

  • проверку полей зрения.

Глаукома не излечивается полностью, но при раннем выявлении её развитие можно значительно замедлить и сохранить зрение на долгие годы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео