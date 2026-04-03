Глаукома — одно из самых опасных заболеваний глаз, которое долгое время может протекать почти незаметно. При этом именно ранние симптомы позволяют вовремя выявить проблему и сохранить зрение.

Разберёмся, какие сигналы нельзя игнорировать.

Эпизоды затуманенного зрения

Один из первых признаков — кратковременное ухудшение зрения. Это не постоянная пелена, а периодические эпизоды, когда изображение становится размытым или словно исчезает.

Чаще всего это происходит:

утром после пробуждения,

при наклоне головы (например, когда вы наклоняетесь вперёд).

Многие списывают такие симптомы на усталость или скачки давления, однако причина может быть в повышении внутриглазного давления. Если такие эпизоды повторяются регулярно, это повод обратиться к врачу.

Радужные круги вокруг источников света

Ещё один характерный симптом — появление цветных ореолов вокруг ламп, фонарей или фар автомобилей в темноте.

Этот эффект возникает из-за отёка роговицы и часто сигнализирует о проблемах с внутриглазным давлением. Несмотря на это, его нередко принимают за обычные блики или особенности зрения.

Ощущение давления и тяжести в глазах

Пациенты часто описывают это состояние как:

напряжение,

распирание,

ощущение «переполненного» глаза.

Важно, что такой дискомфорт не проходит после отдыха или сна. В некоторых случаях он даже усиливается утром, что отличает его от обычной усталости глаз.

Сужение поля зрения

На более поздних этапах может появиться нарушение периферического зрения.

Человек начинает:

хуже ориентироваться в пространстве,

не замечать предметы сбоку,

задевать мебель или дверные косяки.

Это связано с тем, что глаукома постепенно «сужает» поле зрения, формируя так называемое туннельное зрение.

Частая смена очков без результата

Если зрение ухудшается, а подбор новых очков не приносит улучшения, причина может быть не в диоптриях.

Такой симптом иногда указывает на повреждение зрительного нерва, что характерно для глаукомы.

Кто в группе риска

Вероятность развития глаукомы выше у людей:

старше 40 лет,

с сахарным диабетом,

с гипертонией,

с высокой степенью близорукости,

с наследственной предрасположенностью.

Как защитить зрение

Главная мера профилактики — регулярные обследования.

Рекомендуется проходить их не реже одного раза в год. Они включают:

измерение внутриглазного давления,

осмотр зрительного нерва,

проверку полей зрения.

Глаукома не излечивается полностью, но при раннем выявлении её развитие можно значительно замедлить и сохранить зрение на долгие годы.