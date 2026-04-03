Глаукома — одно из самых опасных заболеваний глаз, которое долгое время может протекать почти незаметно. При этом именно ранние симптомы позволяют вовремя выявить проблему и сохранить зрение.
Разберёмся, какие сигналы нельзя игнорировать.
Эпизоды затуманенного зрения
Один из первых признаков — кратковременное ухудшение зрения. Это не постоянная пелена, а периодические эпизоды, когда изображение становится размытым или словно исчезает.
Чаще всего это происходит:
-
утром после пробуждения,
-
при наклоне головы (например, когда вы наклоняетесь вперёд).
Многие списывают такие симптомы на усталость или скачки давления, однако причина может быть в повышении внутриглазного давления. Если такие эпизоды повторяются регулярно, это повод обратиться к врачу.
Радужные круги вокруг источников света
Ещё один характерный симптом — появление цветных ореолов вокруг ламп, фонарей или фар автомобилей в темноте.
Этот эффект возникает из-за отёка роговицы и часто сигнализирует о проблемах с внутриглазным давлением. Несмотря на это, его нередко принимают за обычные блики или особенности зрения.
Ощущение давления и тяжести в глазах
Пациенты часто описывают это состояние как:
-
напряжение,
-
распирание,
-
ощущение «переполненного» глаза.
Важно, что такой дискомфорт не проходит после отдыха или сна. В некоторых случаях он даже усиливается утром, что отличает его от обычной усталости глаз.
Сужение поля зрения
На более поздних этапах может появиться нарушение периферического зрения.
Человек начинает:
-
хуже ориентироваться в пространстве,
-
не замечать предметы сбоку,
-
задевать мебель или дверные косяки.
Это связано с тем, что глаукома постепенно «сужает» поле зрения, формируя так называемое туннельное зрение.
Частая смена очков без результата
Если зрение ухудшается, а подбор новых очков не приносит улучшения, причина может быть не в диоптриях.
Такой симптом иногда указывает на повреждение зрительного нерва, что характерно для глаукомы.
Кто в группе риска
Вероятность развития глаукомы выше у людей:
-
старше 40 лет,
-
с сахарным диабетом,
-
с гипертонией,
-
с высокой степенью близорукости,
-
с наследственной предрасположенностью.
Как защитить зрение
Главная мера профилактики — регулярные обследования.
Рекомендуется проходить их не реже одного раза в год. Они включают:
-
измерение внутриглазного давления,
-
осмотр зрительного нерва,
-
проверку полей зрения.
Глаукома не излечивается полностью, но при раннем выявлении её развитие можно значительно замедлить и сохранить зрение на долгие годы.
