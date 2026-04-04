Знаете ли вы, что, по статистике, более 80 % людей старше 50 лет пьют воду по утрам неправильно? И даже не догадываются, что эта привычка медленно изнашивает сердце, перегружает почки и провоцирует скачки давления. Невролог Сергей Длин рассказал о главных ошибках при при утреннем питье воды.

По словам Сергея Длина, утро — самое уязвимое время для человека в возрасте по нескольким причинам:

— Первое — кровь густеет. Ночью мы не пьем, организм теряет жидкость. Сердцу тяжелее прокачивать густую кровь — это нагрузка, особенно при проблемах с сосудами. Второе — почки отдыхают, но накапливают продукты обмена. Резкая нагрузка утром перегружает их (особенно при возрастных изменениях). Третье — сосуды в «спящем» режиме: сужены, давление нестабильно. Любой стресс — и скачок готов. Четвертое — желудок уязвим: слизистая без пищи реагирует острее. Важно при гастрите или повышенной чувствительности. Пятое — нервная система еще не проснулась. Организму нужна мягкая поддержка, а не шоковая терапия.

6 главных ошибок при утреннем питье воды

Ошибка 1. Холодная вода сразу после пробуждения

— Ледяная вода из холодильника резко сужает сосуды, сердце бьется чаще, давление скачет. Желудок получает раздражение. Для организма после 50 это серьезный удар, — пояснил Сергей Длин.

Ошибка 2. Слишком много воды за раз (1–2 стакана залпом)

По словам врача, кровь резко разжижается, сердце меняет ритм, почки получают мгновенную нагрузку:

— Давление может упасть или подскочить. Особенно опасно, если вы принимаете утренние лекарства для сердца или давления.

Ошибка 3. Пить наспех, сразу с таблетками и едой

Вода не успевает мягко «разбудить» организм. Лекарства хуже всасываются на обезвоженный желудок, а комбинированная нагрузка (вода плюс еда плюс таблетки) — сильный стресс.

Ошибка 4. Пить сразу, как встали с кровати

— После ночи в горизонтальном положении кровообращение перестраивается. Резкий прием жидкости дает лишнюю нагрузку на сердце — отсюда скачки давления и головокружения, — добавил Сергей Длин.

Ошибка 5. Пить залпом, большими глотками

Желудок растягивается, сердце учащает ритм, почки работают импульсно. Каждый день — лишний стресс.

Ошибка 6. Игнорировать свои особенности (отеки, мочегонные, сердечную недостаточность)

Как пояснил невролог, универсальные советы «пей два стакана» не учитывают ни диагнозы, ни лекарства. Вода — это не просто жидкость, а команда для организма. Неправильно поданная команда вредит.

Как правильно пить воду утром

Не спешите. После пробуждения посидите 5–10 минут, сделайте глубокие вдохи. Дайте организму перейти из горизонтального положения в вертикальное. Особенно важно при скачках давления.

Начинайте с малого. Первая порция — 100–150 мл (примерно полстакана). Подождите 10–15 минут. Хотите больше — пейте маленькими порциями в течение 30–40 минут утра.

Только теплая или комнатная вода. Никакого холодильника. Теплая вода мягко пробуждает, не раздражает желудок и сосуды, помогает крови стать менее густой, снижая риск тромбов.

Пейте медленно, маленькими глотками. Не залпом. Каждый глоток — осознанно. Это занимает 2–3 минуты, но эффект совсем другой: нет перегрузки, сердце спокойно.

Сделайте паузу перед лекарствами и едой. После воды подождите 10–15 минут — пусть организм проснется. Затем лекарства. Еще через 15–20 минут — завтрак. Это мягко запускает сердце, сосуды и ЖКТ без стресса.