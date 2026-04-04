Светлана Ходченкова уже много лет увлечена танцами на шесте. Актриса регулярно занимается на пилоне, ведь этот вид активности позволяет ей оставаться стройной и подтянутой. В своем блоге 43-летняя звезда поделилась чувственным кадром, снятым во время тренировки.

На фото Ходченкова замерла в эффектной позе, демонстрируя гибкость и отличную растяжку. Актриса выбрала для занятий укороченный топ с длинными рукавами, легинсы и высокие танцевальные туфли на платформе. Волосы Светлана собрала в небрежный конский хвост.

Поклонники в комментариях называют актрису настоящей красавицей и самой сексуальной артисткой на свете.

Танцы на пилоне Светлана освоила несколько лет назад для роли, когда снималась в фильме «Воин». После премьеры картины в 2015 году актриса не оставила пол дэнс: акробатические упражнения на шесте увлекли ее настолько, что она продолжает тренироваться до сих пор. Это занятие требует невероятной физической подготовки.

В одном из интервью Ходченкова рассказывала, что на первых занятиях она стирала руки в кровь.

Танцы на пилоне - это ужасно тяжело физически. Невероятно сильные руки надо иметь! – призналась актриса. - Пришла, помню, с настроением: «Где наша не пропадала». Волновалась в основном по поводу степени одетости-раздетости впоследствии в кадре. И в первые же пять минут первой же репетиции стерла в кровь руки! Пришлось надеть перчатки. Поначалу болело все. Но руки - вообще что-то страшное. Когда пришла на второй урок, несмотря на перчатки, было полное ощущение, что хватаешься за раскаленное железо... Приходилось делать перерывы между тренировками, чтобы немного унять боль.

Светлана Ходченкова считается одной из самых закрытых от публики актрис. Звезда экрана не спешит афишировать свою личную жизнь. С 2005 по 2010 год Светлана была замужем за коллегой Владимиром Яглычем. Они познакомились в Щукинском училище и быстро поженились. Однако их брак не выдержал испытаний из-за эмоциональных разногласий и слишком плотных рабочих графиков. Бывшие супруги расстались друзьями – в 2015 году они вместе снялись в фильме «Воин», где снова сыграли мужа и жену.

Ходили слухи, что сердце артистки покорил богатый бизнесмен Павел Манченко. Однако сама Светлана никогда это не подтверждала.

Недавно мама актрисы сообщила журналистам, что ее дочь давно счастлива в браке. По словам инсайдеров, избранник Ходченковой работает в айти-сфере. Они поженились в прошлом году.