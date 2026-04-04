Аврора Киба больше не скрывает личную жизнь — после расставания с Григорием Лепсом она открыто заявила о новых отношениях и впервые представила публике своего возлюбленного.
Им оказался Рустам Гаджиев — предприниматель и племянник президента Азербайджана. По словам близких к паре источников, роман развивается стремительно: влюбленные уже успели вместе отдохнуть в Бразилии, а сейчас проводят время в Китае.
Ранее Аврора лишь осторожно намекала на изменения в личной жизни, публикуя отдельные кадры и не раскрывая деталей. Однако теперь интрига снята — девушка поделилась первым совместным фото с избранником.
На снимке пара позирует на фоне ночного города. Аврора выбрала элегантный черный образ с меховыми деталями, а Рустам нежно обнимает ее за талию. Судя по кадру, отношения выглядят гармоничными и уверенными.
Поклонники отреагировали мгновенно: публикация собрала множество лайков и теплых комментариев. Пользователи соцсетей поддержали Аврору, отметив, что рады видеть ее счастливой после прошлых отношений.
«Наконец-то не скрывает», «Очень красивая пара», «Счастья вам!» — пишут подписчики в комментариях.
