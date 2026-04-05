Быстро и вкусно.
Берлин славится не только карривурстом. Есть еще одно блюдо, которое любят и местные, и туристы – это берлинская булетта. Речь идет о простой мясной котлете – но со своей историей. Приготовить такие котлеты можно всего за полчаса, а в русскоязычных рецептах они известны как «берлинские фрикадельки». Однако в Берлине почти не используют слово «фрикаделька». Здесь говорят именно «булетта».
Название пришло из французского языка. Слово boulette переводится как «мясной шарик». Вероятно, оно закрепилось в XIX веке, когда французские войска находились в городе. Таким образом, блюдо имеет не только кулинарную, но и историческую ценность.
С чем едят булетту в Берлине
Важно знать традиционную подачу. В Берлине к булетте почти всегда добавляют простые гарниры.
Классическая подача:
булочка шриппе;
горчица;
корнишоны.
Шриппе — это местное название обычной пшеничной булочки. Ее часто используют для сэндвичей.
Берлинская булетта встречается в столице Германии повсюду. Ее подают в уличных закусочных и в дорогих ресторанах, включая заведения известных шефов.
Как приготовить булетту дома
Рецептов существует много. Однако базовый вариант остается максимально простым.
Итак, для приготовления не нужны редкие ингредиенты. Большинство продуктов легко найти в любом супермаркете Германии.
Ингредиенты для булетты:
500 г смешанного фарша (говядина и свинина);
1 черствая булочка;
немного молока или воды;
1 луковица или мелко порезанный пучок лука-шалота;
1 яйцо;
соль и перец;
масло для жарки.
Процесс приготовления занимает около 20–30 минут. Поэтому рецепт подходит даже для новичков.
Как готовить булетту:
-булочку замочить в молоке или воде и хорошо отжать;
-смешать фарш, лук и яйцо;
-добавить специи и при желании горчицу;
-сформировать маленькие плоские котлетки;
-обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
В результате получается сочное и сытное блюдо. Его можно есть сразу или взять с собой.
Почему берлинская булетта остается популярной
Это простая еда, но она стала частью берлинской культуры.
Блюдо доступно и недорогое, его легко приготовить дома.
Булетту можно есть как горячей, так и холодной. Это делает ее удобной для повседневного рациона.
