Берлин славится не только карривурстом. Есть еще одно блюдо, которое любят и местные, и туристы – это берлинская булетта. Речь идет о простой мясной котлете – но со своей историей. Приготовить такие котлеты можно всего за полчаса, а в русскоязычных рецептах они известны как «берлинские фрикадельки». Однако в Берлине почти не используют слово «фрикаделька». Здесь говорят именно «булетта».

Название пришло из французского языка. Слово boulette переводится как «мясной шарик». Вероятно, оно закрепилось в XIX веке, когда французские войска находились в городе. Таким образом, блюдо имеет не только кулинарную, но и историческую ценность.

С чем едят булетту в Берлине

Важно знать традиционную подачу. В Берлине к булетте почти всегда добавляют простые гарниры.

Классическая подача:

булочка шриппе;

горчица;

корнишоны.

Шриппе — это местное название обычной пшеничной булочки. Ее часто используют для сэндвичей.

Берлинская булетта встречается в столице Германии повсюду. Ее подают в уличных закусочных и в дорогих ресторанах, включая заведения известных шефов.

Как приготовить булетту дома

Рецептов существует много. Однако базовый вариант остается максимально простым.

Итак, для приготовления не нужны редкие ингредиенты. Большинство продуктов легко найти в любом супермаркете Германии.

Ингредиенты для булетты:

500 г смешанного фарша (говядина и свинина);

1 черствая булочка;

немного молока или воды;

1 луковица или мелко порезанный пучок лука-шалота;

1 яйцо;

соль и перец;

масло для жарки.

Процесс приготовления занимает около 20–30 минут. Поэтому рецепт подходит даже для новичков.

Как готовить булетту:

-булочку замочить в молоке или воде и хорошо отжать;

-смешать фарш, лук и яйцо;

-добавить специи и при желании горчицу;

-сформировать маленькие плоские котлетки;

-обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

В результате получается сочное и сытное блюдо. Его можно есть сразу или взять с собой.

Почему берлинская булетта остается популярной

Это простая еда, но она стала частью берлинской культуры.

Блюдо доступно и недорогое, его легко приготовить дома.

Булетту можно есть как горячей, так и холодной. Это делает ее удобной для повседневного рациона.