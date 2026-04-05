Покинувшая Россию певица Вера Брежнева начала давать онлайн-уроки оргазма и секс-затмений — стоимость одного занятия с участием исполнительницы стоит около 325 евро.

По данным СМИ, экс-солистка группы «ВИА Гра» начала проводить стримы с экспертами по нейропсихологии, энерготерапии, саморефлексии и астрологии. Вместе они рассказывают клиенткам, в какие дни лучше платить налоги, проводить сделки с недвижимостью и заниматься сексом.

Маммологи и гинекологи, работающие с Брежневой, учат осматривать свое тело и философствуют о выборе порнографии, разнообразии в постели и свободе от табу.

Новый бизнес исполнительницы зарегистрирован на Украине.

Как утверждают СМИ, россиянам и белорусам могут отказать в уроках за считаные минуты до начала сеанса без возврата денег.