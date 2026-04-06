Совершеннолетие «королевы»: Юлия Барановская показала редкие кадры с дочерью Яной и Андреем Аршавиным

Дата публикации: 06.04.2026
Яна, дочь известной телеведущей и знаменитого футболиста, празднует свое совершеннолетие, и мама нежно поздравляет ее в соцсетях.

В честь знаменательного события – 18-летия дочери Яны, рожденной в браке с Андреем Аршавиным – Юлия Барановская порадовала поклонников серией трогательных архивных снимков. К фотографиям телеведущая добавила проникновенное поздравление: "Я люблю тебя каждой своей клеточкой, люблю и восхищаюсь тобой. Пишу и плачу, ты сегодня официально совершеннолетняя, но ты взрослая с рождения, ты такой родилась. Я ещё очень много тебе сегодня скажу и ещё много раз поплачу, но это уже лично. С днём рождения, моя королева", — написала растроганная Юлия.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин с дочерью

Артём и Яна Аршавины

Юлия Барановская с дочерью

Юлия Барановская с дочерью

Семейные хитросплетения

Не так давно стало известно, что Андрей Аршавин смог добиться через суд сокращения размера алиментов, выплачиваемых на общих детей с Юлией Барановской. Их отношения, продлившиеся девять лет, завершились в 2013 году. От этого союза у пары трое детей: старшие сыновья Артём (20 лет) и Арсений (13 лет), а также теперь уже совершеннолетняя дочь Яна. Интересно, что сыновей часто называют точными копиями знаменитого отца. В свое время футболист оставил Юлию, которая ждала их третьего ребенка, ради журналистки Алисы Казьминой. От Алисы у него родилась дочь Есения. Однако и этот союз распался спустя шесть лет, когда Аршавин увлекся Анной Петрушиной, подарившей ему дочь Еву, которой сейчас полтора года.

Анна Петрушина и Андрей Аршавин с дочерью

Юлия Барановская с детьми

Неожиданные повороты

Помимо этих пяти официально признанных детей, у бывшего игрока лондонского "Арсенала" есть еще один, шестой ребенок – сын от женщины, имя которой не разглашается. Она отказалась вписывать Аршавина в свидетельство о рождении. Бывшая супруга Алиса Казьмина, комментируя такую "плодовитость", однажды эмоционально заявила, что от таких мужчин, как Аршавин, "хочется рожать".

Жизнь после большого спорта

Сегодня Андрей Аршавин активно ведет свои страницы в социальных сетях, делясь моментами из личной жизни и кадрами из путешествий с друзьями. Например, недавно в британском TikTok стал вирусным ролик, где он зажигательно танцует во время своей поездки в Узбекистан.

Личная жизнь Юлии

Стоит отметить, что в мае прошлого года 45-летняя Юлия Барановская наконец-то открыто рассказала о своих отношениях с 47-летним продюсером Артёмом Сорокиным. Оказалось, что их роман длится уже целых шесть лет! До этого момента пару лишь изредка видели вместе на различных мероприятиях, но официальных подтверждений их связи никогда не было.

