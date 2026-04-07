В Сети активно обсуждают возможное новое произведение Виктора Пелевина, фрагменты которого появились в анонимном письме. Предполагается, что роман посвящён скандальному делу Джеффри Эпштейна, и характерный стиль автора лишь подливает масла в огонь этих догадок.

Интернет бурлит от предположений: неужели Виктор Пелевин взялся за роман о печально известном миллиардере-педофиле Джеффри Эпштейне? Причиной для таких горячих дискуссий стал недавний пост в популярном телеграм-канале "Осторожно, новости".

Журналисты этого канала поделились интригующей историей: им пришло анонимное письмо с пометкой "Содержит секретные файлы". Каково же было их удивление, когда внутри обнаружилось полноценное литературное произведение, значительная часть которого детально описывала расследование дела Эпштейна. Ряд специфических признаков натолкнул редакцию на смелую мысль: этот текст вполне может принадлежать перу Пелевина и быть его доселе неопубликованным романом. "Особое внимание привлекли стиль письма и детали: характерная манера повествования, узнаваемый ритм текста и имя главного героя. Всё это показалось редакции слишком знакомым", — так журналисты канала прокомментировали свои находки, прикрепив к посту любопытные фрагменты рукописи.

Однако, несмотря на всю увлекательность этих предположений, на данный момент нет никаких стопроцентных доказательств, что рукопись действительно вышла из-под пера Пелевина. Команда "Осторожно, новости" продолжает скрупулезную проверку подлинности полученного текста и активно выясняет все обстоятельства его загадочного появления.

Загадочный Пелевин

Виктор Пелевин уже давно носит звание одной из самых таинственных и закрытых фигур в мире российской литературы. Вот уже более двух десятилетий он словно призрак: не появляется на публике, крайне редко даёт интервью и совершенно не ведёт страницы в социальных сетях. Его поразительная скрытность даже породила стойкие слухи о том, что никакого "Пелевина" в реальности не существует, а под этим именем трудится целая группа авторов. Но это нисколько не мешает писателю ежегодно радовать читателей новыми романами, каждый из которых буквально пропитан острыми отсылками к самым актуальным событиям и реалиям современности.

К слову, в 2021 году весь литературный мир с замиранием сердца обсуждал невероятную встречу в одном из московских подвалов, где "человек, похожий на Пелевина" якобы общался со своими преданными поклонниками. Позднее, впрочем, выяснилось, что это был не кто иной, как искусно загримированный актёр Юра Борисов. Вся эта акция оказалась лишь частью масштабного перформанса журнала Esquire, призванного привлечь внимание к проблеме фейковых новостей. Борисов тогда сыграл писателя для обложки журнала и даже провёл инсценированную автограф-сессию в рамках продвижения романа Transhumanism Inc.

Подноготная дела Эпштейна

Скандал, развернувшийся вокруг финансиста Джеффри Эпштейна, стал, без преувеличения, одним из самых громких и шокирующих событий в США за последние годы. Миллиардера обвиняли в создании чудовищной системы сексуальной эксплуатации и торговли несовершеннолетними девушками. Эта сеть действовала в его роскошных резиденциях в Нью-Йорке и на его частном острове. Дело вызвало колоссальный резонанс не только из-за тяжести преступлений, но и благодаря шокирующим связям Эпштейна с мировой элитой: в числе его знакомых фигурировали политики, влиятельные бизнесмены и известные учёные. Среди них — опальный принц Эндрю, Дональд Трамп, Билл Клинтон, Илон Маск и многие другие персоны. В августе 2019 года его тело обнаружили в тюремной камере, где он ожидал вынесения приговора. Однако существует и другая, более конспирологическая версия, согласно которой миллиардер мог инсценировать собственное самоубийство и сейчас находится на свободе. Его ближайшая соратница, Гислейн Максвелл, была признана виновной в пособничестве и вербовке жертв, получив в 2022 году внушительный срок — 20 лет лишения свободы.

Кстати, ранее сообщалось, что Sony Pictures активно работает над созданием сериала, посвящённого расследованию этого нашумевшего дела Эпштейна.