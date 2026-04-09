Анна Заворотнюк продолжает делиться трогательными моментами из жизни своего сына, который недавно отметил первый день рождения.

В семье дочери Анастасии Заворотнюк произошло важное событие — её первенцу исполнился год. Марсель отпраздновал день рождения 2 апреля, однако Анна до сих пор публикует в соцсетях снимки с уютного домашнего праздника.

На фотографиях мальчик запечатлён в нарядном образе: белая рубашка, классические брючки и бабочка. При этом лицо ребёнка Анна, как и прежде, предпочитает не показывать.

Фото: соцсети.

«Самый залюбленный именинник на планете», — подписала снимки счастливая мама.

Поклонники тепло отреагировали на публикации и не скрывали эмоций. В комментариях они отметили, насколько стильным и очаровательным выглядит малыш:

«Невероятно красивый ребёнок»,

«Настоящий маленький принц»,

«Будьте здоровы и счастливы», — писали пользователи.

Известно, что Марсель появился на свет всего за сутки до дня рождения своей знаменитой бабушки — актрисы Анастасии Заворотнюк. К сожалению, ей не довелось познакомиться с внуком: звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни в 2024 году.

Недавно, в день 55-летия актрисы, её супруг Пётр Чернышев вместе с их дочерью Милой посетили кладбище, чтобы почтить её память.

В этот же день о Заворотнюк вспоминали и её коллеги по культовому ситкому. В частности, актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая экранную падчерицу, поделилась воспоминаниями о том, какой Анастасия была в реальной жизни.