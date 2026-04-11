Возвращаться в город, который до того посетил тридцать лет назад, всегда особенно интересно. Особенно если это миллионный мегаполис в часе лета, принадлежащий стране с самым крупным населением восточной части Евросоюза.

Как добраться

Ничего не слышал о скандалах, сопровождавших строительство железной дороги из краковского аэропорта имени Иоанна Павла II – до Центрального вокзала; видимо, как-то проложили ветку без шума и пыли. Современный терминал; к услугам пассажиров, которые с электрическими устройствами на «вы» – старая добрая касса. Билет стоит 20 злотых, или около 5 евро.

А вот и комфортабельная электричка. Пока расположились, в открывающиеся кнопкой двери постоянно заходят новые пассажиры – и так вагон заполняется почти под завязку, многие стоят. Рядом с нами туристы из Италии, впоследствии замечу, что тут вообще много приезжих из католических (можно уже добавить – бывших) государств «Старой Европы». Припадают к корням, так сказать.

С каждым часом в Кракове понимаешь, что идея отправиться туда в «низкий сезон» – еще по-польски прохладной и дождливой весной (погода в предгорьях Карпат переменчива, как у нас на Балтике), была определенно здравой. Если у них год начинается с таким количеством туристов – то что же будет в разгар лета!

Краковский аэропорт тому свидетельство – при трафике не в пример Риге (11 против 7 миллионов пассажиров в год), он уже несколько тесноват. По крайней мере, место для сидения найти не так уж просто – если, конечно, ничего не брать в многочисленных кафе и барах. Запруженный терминал обещает и весьма длительные очереди на проверку безопасности – потому лучше приезжать с временным лагом в пару часов до рейса.

Что же до городского транспорта, то Краков чрезвычайно дружелюбен, опять же, в том смысле, что иностранцам не нужно загружать в смартфоны местные билетные приложения – просто в любой колесной единице имеется своя касса, где можно расплатиться карточкой или же наличными злотыми. В Кракове функционирует развитая сеть общественного транспорта, включающая около 120 автобусных маршрутов и 23-25 трамвайных линий (дневных и ночных). Трамвайная сеть охватывает 90 км путей, а транспорт работает с 5:00 до 23:00 с интервалами около 15 минут. Стоимость билета, в пересчете на евро, от 1 до 2, в зависимости от продолжительности рейса.

Разумеется, годны для Кракова и наши таксистские приложения. С целью поинтересоваться вбил адрес зоопарка, расположенного почти что на окраине – и получилось в пределах десяти евро, с эконом-вариантом машины.

Как разместиться

Самые популярные сайты типа Booking.com выкинут сотни вариантов для Кракова – я же выбрал классический вариант. Отель, построенный в эпоху благословенного императора Франца-Иосифа, расположенный прямо у железнодорожного вокзала и буквально у ворот в Старый город. В шаговой доступности был Барбакан – под таким угрожающим наименованием здесь красуется компактная, с острыми башенками, краснокирпичная крепость, построенная в 1498—1499 годах во время правления польского короля Яна I Ольбрахта, который после битвы у Козминского леса ожидал нападения на Краков войск господаря Молдавского княжества Стефана Великого. Вот были времена – молдаване на поляков приступом ходили…

Вернусь на секундочку к вокзальной теме: почему выгодно размещаться близ Kraków Główny. Бывшее классическое здание железнодорожного «дворца» (по-польски это слово очень подходит) ныне является лишь архитектурной достопримечательностью; все же транспортные функции идут через новый терминал, сочлененный с огромным торговым центром. Здесь можно часами фланировать средь магазинов хорошо известных нам – или вовсе незнакомых одежных брендов, примерять, сравнивать цены (чаще всего они уже отмечены в евро на бирках); а затем свои находки принести в свое временное жилище. Весь этот бескомпромиссный шопинг происходит и по воскресеньям – хотя, казалось бы, религиозные традиции должны были бы оставить сей день для костела. А вот поди ж ты – и на средневековых улочках все открыто, в ожидании иностранного клиента.

Тут же, в привокзальном мега-молле, присутствуют всевозможные едальные заведения – от средиземноморских и до восточных; с относительным преобладанием все же «вредного» фастфуда. Молодежь в Кракове, как и везде, обожает бургеры и шаурму!

Отель же наш предоставлял возможность ударно позавтракать – чисто по-польски, закинув с утра в организм такую фантастическую дозу белков, углеводов, жиров и витаминов, что до вечера можно было без проблем штурмовать исторические бастионы Кракова. В плане гостиничного питания Речь Посполита, несмотря ни на какие кризисы, по-прежнему представляет лучший образчик хлебосольства! В крупных местах, вроде нашего, присутствует еще и обед, где можно выбрать по меню, супчик, к примеру, с перогами.

Пероги – это традиционное польское блюдо, представляющее собой вареники из пресного или сладковатого теста с разнообразными начинками: солеными (картофель, творог, мясо, капуста с грибами) или сладкими (ягоды, фрукты). Самое известное блюдо польской кухни, часто подают со шкварками, жареным луком или сметаной. «Пероги русске» – дань местности, которую поляки когда-то называли Червона Русь. Сейчас часть этой территории принадлежит Польше, а часть Украине. Так или иначе, пальчики оближешь!

Всюду, куда мы заходили – перво-наперво искали знаменитое краковское пирожное. И было их тут не счесть. Даже в виде десертных круассанов, на секундочку, по 7 евро за штуку в туристическом месте. В варианте же нашего детства: чтобы снизу был – бисквит, а сверху – безе, отчего-то не встретили. И русскоязычная барышня лет 20+, трудящаяся официанткой, затруднилась. Ну как же, ведь все пирожные вокруг – они и есть краковские.

Висла – это сила.

Что посмотреть

Прежде всего замечу, что Краков отличается от своих бывших австровенгерских столичных соседей – Вены ли, Праги – отсутствием обязательного в туристических столицах красного двухярусного автобуса. Действительно, как же ему развернуться в узких улочках Старого города?

Потому краковский туристический бизнес пошел по хитрому пути – завезли китайские мини-электропоезда, и развозят там доверчивых иноземцев. Но, к сожалению, надо констатировать – это разводка. Вы мало что увидите через мутный пластиковый полог, к тому же заплатите минимум полсотни евро за полчаса. Дороже может быть только прогулка на конном фаэтоне.

Барбакан – фортеция Средневековья.

Мы же выберем пешеходный маршрут. Чтобы не потеряться, с помощью любимого сервиса Waze, установив его в пешеходный режим, будем пересекать Старый город во всех возможных направлениях. Электронный же шагомер фиксирует – за три дня в Кракове мы прошагали по его широким бульварам и узким переулочкам километров тридцать, что не очень много. Ибо постоянно же хотелось где-нибудь зависнуть, на пару часиков.

Особенно впечатлила Святая Месса в Мариацком костеле. Первый каменный храм в романском стиле был основан в 1221—1222 годах епископом Иво Одровонжем на месте прежнего деревянного храма. Вскоре, однако, он был уничтожен в результате татарских набегов. Это опять-таки в разрезе геополитики выглядит дико: где нынешний Татарстан, а где Речь Посполита, страна ЕС и НАТО!

Архитектура межвоенной Польши, слева закрытый почтамт.

В 1290—1300 годах, частично на прежнем фундаменте, был построен раннеготический зальный храм, освященный около 1320—1321 годов. В 1887—1891 годах под руководством Тадеуша Стрыенского убранству костела был придан неоготический облик. В храме появилась полихромия – волшебные витражи в пресвитерии и над главными органами. 8 марта 1973 года церковь была внесена в реестр памятников Малопольского воеводства.

Позволю небольшой экскурс: отчего же вдруг «Малая»? А оттого, что после разделов Речи Посполитой в XVIII веке, в ведении Империи Романовых оказалась «Большая» Польша, со столицей Варшавой, которая, после ряда героических и обреченных восстаний, подверглась русификации. А под австрийцами – область нынешнего Кракова, «Малая», хранительница религии, языка и традиций. С того времени и остался топоним, и даже железные дороги тут свои, «Малопольские».

Мятежный генерал Костюшко на фоне замка Вавел.

В 1970-е годы, когда ПНР была наиболее благополучна, лавируя между дешевым сырьем с Востока и кредитами с Запада, между прочим, не только базилики восстанавливали, но и построили шутейный символ Кракова – Дракона у подножья королевского замка Вавел, на берегу эпической реки Висла. Раз в пять минут этот шестиметровый демон, стоя на задних лапках, выстреливает в небо газовый, огненный салют. Очень впечатляет вечерней порой, обязательно к просмотру.

Рынок и дворцы

Главная торговая площадь Старого Кракова – и по сейчас переполнена купеческими лавками, чего тут только нет. Мой фаворит – оштьепок, традиционный татранский копченый овечий сыр эллиптической формы, изготавливаемый гуралями, горным субэтносом. В высотах Татр и Бескид, составляющих гряду Карпат, делают еще и чудненькие топорики (сувенирные деревянные или настоящие стальные), всевозможные меховые и шерстяные вещицы. Все это представлено на постоянно работающей ярмарке, посреди средневекового прямоугольника зданий, храмов. А с эстрады выступает народный хор.

Любителей искусства и военной истории, обязательно приглашаю в Дворец князей Чарторыйских в Кракове. Это влиятельный литовско-русский, а позже польский магнатский род герба «Погоня», происходящий от Гедиминовичей. С XV века владели Чарторыйском на Волыни (ныне село с около 1,5 тысячами жителей). В XVIII в. сформировали могущественную политическую «Фамилию», владели обширными землями и способствовали развитию культуры. Здание, известное сегодня как Музей князей Чарторыйских в Кракове (ул. Святого Яна, 19), изначально было построено как городской арсенал в 1565 году. Позже, в XIX веке, оно было перестроено для размещения коллекции, перевезенной Владиславом Чарторыйским в 1870-х годах, а официальное открытие музея состоялось в 1878–1887 годах. Кстати, «чарторый» значит – глубокий овраг...

Полюбовавшись ясновельможными панами и паненками, отображенными в костюмах Средних веков, Возрождения и Нового времени, их бронями, оружием и драгоценностями, переходим собственно к художественным коллекциям Чарторыйских. В XIX, уже под скипетром Габсбургов, они стали азартными собирателями всяческих древностей. Огромная античная коллекция включает в себя сотни оригиналов – тут есть и вазы с Кипра, которым 6000 лет, и артефакты эллинов и этрусков, мраморный Рим, привезенный поляками прямо с раскопок в Италии, и даже несколько древнеегипетских мумий.

Культовая работа великого Леонардо.

Звездой же музея является «Дама с горностаем» (1489-1490), портрет Чечилии Галлерани — любовницы Лодовико Сфорца по прозванию Иль Моро (итал. - мавр), герцога Миланского, что находит подтверждение в сложной символике картины. Наряду с «Моной Лизой», «Портретом Джиневры де Бенчи» и «Прекрасной Ферроньерой» полотно принадлежит к числу четырех женских портретов кисти великого Леонардо.

Следующий музейный визит – во дворец Кшиштофоры (Святого Христофора), что на самой Рыночной площади. Суперсовременная, с мультимедийными фишками, история города Краков. Представлены и драгоценные кольца бургомистра, и облачения дам галантного века, иудейская корона Торы… Богатая и влиятельная еврейская община Кракова вся сгинула в близлежащем лагере смерти Освенцим, о чем повествует драматическая кинокартина «Список Шиндлера». Бывшая посудная фабрика этого предпринимателя, где он спасал обреченных, ныне стала достопримечательностью Кракова.

Ну и самое главное – все это мы сейчас можем наблюдать, благодаря счастливому стечению обстоятельств Второй Мировой войны, мужеству польских подпольщиков и разведке Красной Армии. Да продлятся в веках дни твои, Краков.

ИНДЕКС БУБЛИКА

Традиционный краковский обважанек (с польского – «обваривать»), относится к правлению короля Владислава II Ягелло (Ягайло) и королевы Ядвиги, упоминается в летописях 1394 года. Представляет собой огромную баранку, покрытую, в зависимости от варианта, сыром, солью, тмином, маком. Синие лотки встречаются по всему городу – здесь предпочитают наличные.

Самый дорогой обважанек был встречен в аэропорту, за 6 злотых (1,5 евро) – а дешевле всего распродавали свою продукцию около 10 вечера торговки у Рыночной площади, по 1 злотому (25 центов). Самый лучший способ перебить голод!

