Директор Латвийского Национального художественного музея Мара Лаце руководит музеем 25 лет, всего работает в нем 52 года, и следующий понедельник станет для нее последним днем в должности директора.

Передача «900 секунд» (ТВ3) оглянулась на ее проделанную работу и обсудила также особенно актуальную сейчас тему — связь культуры и политики.

Она подтверждает, что искусство, культура и спорт втягиваются в противопоставления и политику. Мара Лаце является членом Совета визуального искусства Министерства культуры, и на заседании рассматривался вопрос об участии Латвии в Венецианской биеннале, в которой также участвует государство-агрессор Россия.

По словам директора художественного музея, министр культуры Агнесе Лаце сумела оперативно добиться единого осуждения со стороны европейских стран.

"Да, многие говорили — но что дальше?" — признает Мара Лаце. Она отмечает, что формулировка латвийской стороны не предусматривала выход из Венецианской биеннале, поскольку ни одна другая страна, в том числе соседние, такого шага не предприняла.

"Если бы мы это реализовали, мы были бы единственной небольшой страной, которая не участвует. И тогда возникает вопрос — мы выходим и как мы возвращаемся обратно? По каким критериям и принципам мы бы оставались, когда сказали бы: "Эй, нам нужно вернуться"," — говорит Мара Лаце.

"Влияние “мягкой силы” России огромно. Оно огромно в Европе и во всем мире и, конечно, всегда присутствовало и в Латвии. Поэтому об этом нужно думать. Да, теперь будет вопрос — как латвийский павильон еще раз подчеркнет это внимание. Но я хотела бы сказать, что наше участие отмечено внутренним духом сопротивления."