Одна из самых обсуждаемых певиц современности, Taylor Swift, готовится к свадьбе с игроком в американский футбол Travis Kelce. Однако торжество, которое планировалось провести в строгой секретности, неожиданно оказалось в центре внимания из-за утечки информации.

По данным таблоида Daily Mail, в Сети появились сведения о дате будущей церемонии. Сообщается, что пара намерена официально оформить отношения 3 июня в Нью-Йорке. Именно эта дата якобы указана в приглашениях, которые разослали близким. При этом место проведения и остальные детали свадьбы по-прежнему держатся в тайне.

Сама певица уже отреагировала на произошедшее. Она призналась, что разочарована утечкой, однако не собирается предпринимать юридические действия.

Тем временем обсуждение свадьбы активно продолжается в соцсетях. Мнения поклонников разделились: одни радуются за артистку, другие сомневаются в её выборе. Некоторые пользователи считают, что жених не соответствует уровню певицы и лишь пользуется вниманием, связанным с её популярностью.

Дополнительные вопросы вызвало и отсутствие в списке гостей близкой подруги звезды — Блейк Лавли. По информации СМИ, их отношения могли охладеть на фоне скандала, связанного с Джастином Балдони.

Несмотря на утечку и волну обсуждений, сама церемония, судя по всему, по-прежнему готовится в максимально закрытом формате.