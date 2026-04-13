Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оставляете зарядку в розетке? Вот чем это может обернуться 0 483

Дата публикации: 13.04.2026
Многие не придают значения привычке оставлять зарядное устройство в розетке, считая это безопасным. Однако даже без подключённого смартфона адаптер продолжает работать и со временем может изнашиваться быстрее, чем кажется.

Зарядка работает даже без телефона

Даже если к адаптеру не подключён гаджет, он остаётся под напряжением. Внутренние компоненты продолжают функционировать в фоновом режиме, пусть и с минимальной нагрузкой. Это означает, что устройство фактически не «отдыхает» и постоянно находится в работе.

Почему это ускоряет износ

Основная причина — постоянное воздействие электричества и слабый нагрев. Даже небольшое тепло постепенно влияет на внутренние элементы, особенно на конденсаторы, которые отвечают за стабильность напряжения. Со временем они теряют свои свойства, из-за чего зарядка может начать работать нестабильно или выйти из строя.

Это ещё и лишние расходы

Большинство адаптеров не подлежат ремонту, поэтому при поломке их просто заменяют. Особенно это заметно, если речь идёт о дорогих оригинальных или быстрых зарядных устройствах.

Где кроется реальная опасность

Наибольшие риски связаны с дешёвыми и несертифицированными зарядками. Такие устройства чаще перегреваются, быстрее ломаются и в отдельных случаях могут привести к короткому замыканию. При длительном подключении вероятность таких проблем увеличивается.

Бытовые неудобства

Зарядка, постоянно вставленная в розетку, может мешать в повседневной жизни. Её легко задеть, повредить или выломать вместе с розеткой, особенно в узких пространствах.

Что лучше сделать

Самое простое решение — вынимать зарядку после использования. Это снижает нагрузку на устройство и продлевает срок его службы. В качестве альтернативы подойдут удлинители с кнопкой отключения или умные розетки, позволяющие обесточить адаптер без лишних действий.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео