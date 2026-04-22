«Кошачий» остров Аосима: японский остров, где кошек больше, чем людей

Дата публикации: 22.04.2026
На небольшом японском острове Аосима сложилась необычная ситуация: здесь кошек в разы больше, чем людей. По последним данным, на территории площадью менее половины квадратного километра живут всего несколько человек и десятки животных, ставших главной особенностью этого места.

Как появился «кошачий» остров

Аосима начала заселяться в XVII веке и со временем превратилась в рыбацкое поселение. Основной проблемой для местных жителей стали грызуны, которые уничтожали запасы рыбы и повреждали снасти.

Чтобы справиться с этим, на остров завезли кошек. Они быстро сократили численность крыс и мышей, но со временем необходимость в них исчезла — а сами животные остались и начали активно размножаться.

Почему кошек стало так много

После Второй мировой войны рыболовная отрасль на острове пришла в упадок. Жители начали покидать Аосиму в поисках работы, и численность населения резко сократилась.

При этом многие оставляли своих питомцев, считая, что в спокойной среде без машин и хищников они смогут выжить самостоятельно. Оставшиеся люди и туристы продолжали подкармливать животных, что способствовало росту их популяции.

Сокращение численности животных

Когда стало очевидно, что остров постепенно пустеет, местные власти инициировали программу стерилизации кошек. Это позволило снизить их численность и остановить дальнейший рост популяции.

Сегодня большинство животных — пожилые, и их количество постепенно уменьшается.

Особенности популяции

Исследования показали, что все кошки на острове происходят от небольшой группы животных. Это привело к ограниченному генетическому разнообразию и повлияло на здоровье популяции.

Также отмечается, что среди них преобладают определенные окрасы, что связано с особенностями наследования.

Что ждет остров в будущем

В настоящее время на Аосиме проживают всего несколько пожилых людей, которые продолжают заботиться о животных. Однако с каждым годом население острова сокращается.

Предполагается, что в будущем кошек могут забрать волонтеры и приюты. Пока же Аосима остается уникальной туристической точкой: сюда регулярно приезжают путешественники, чтобы увидеть «кошачий» остров и понаблюдать за его необычными обитателями.

#туризм #животные #Япония #путешествия #экология #кошки #генетика
