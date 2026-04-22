Актриса Шарлиз Терон в интервью The New York Times выступила с критикой высказываний Тимоти Шаламе о балете и опере, подчеркнув ценность сценических искусств и их незаменимость даже в эпоху технологий.

Голливудская актриса Шарлиз Терон прокомментировала ранее прозвучавшие слова Тимоти Шаламе, который допустил, что балет и опера теряют актуальность и интерес широкой аудитории.

В беседе с журналисткой Лулу Гарсией-Наварро для The New York Times Терон назвала подобное мнение «крайне безрассудным», отметив, что такие высказывания обесценивают целые направления искусства.

«Танцоры — это супергерои»

Отвечая на вопрос о профессиональных вызовах, актриса подчеркнула, что танец стал одним из самых сложных этапов в её карьере. По её словам, балет требует исключительной дисциплины, выносливости и полной самоотдачи.

Терон добавила, что танцоры ежедневно работают на пределе физических возможностей, сталкиваясь с травмами и серьёзными нагрузками, но продолжают выступать несмотря на это.

Искусство против технологий

Комментируя развитие технологий, актриса отметила, что искусственный интеллект в будущем может взять на себя часть актёрской работы, однако не способен заменить живое сценическое выступление.

По её мнению, уникальность балета заключается в человеческом присутствии, эмоциях и физическом труде, которые невозможно полностью воспроизвести в цифровой среде.

Контекст высказывания Шаламе

Ранее Тимоти Шаламе, известный по фильму Дюна, выразил обеспокоенность будущим кинотеатров, сравнив их с балетом и оперой. Он предположил, что эти виды искусства во многом сохраняются благодаря усилиям артистов, несмотря на снижение интереса аудитории.

Дискуссия о будущем искусства

Высказывания актёров вызвали обсуждение роли традиционных форм искусства в современном мире. Шарлиз Терон подчеркнула, что любые культурные направления требуют уважения и не должны становиться объектом обесценивания вне зависимости от меняющихся трендов.