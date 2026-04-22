Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шарлиз Терон отомстила Тимоти Шаламе за высказывания о балете и опере 0 342

Lifenews
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шарлиз Терон отомстила Тимоти Шаламе за высказывания о балете и опере

Актриса Шарлиз Терон в интервью The New York Times выступила с критикой высказываний Тимоти Шаламе о балете и опере, подчеркнув ценность сценических искусств и их незаменимость даже в эпоху технологий.

Голливудская актриса Шарлиз Терон прокомментировала ранее прозвучавшие слова Тимоти Шаламе, который допустил, что балет и опера теряют актуальность и интерес широкой аудитории.

В беседе с журналисткой Лулу Гарсией-Наварро для The New York Times Терон назвала подобное мнение «крайне безрассудным», отметив, что такие высказывания обесценивают целые направления искусства.

«Танцоры — это супергерои»

Отвечая на вопрос о профессиональных вызовах, актриса подчеркнула, что танец стал одним из самых сложных этапов в её карьере. По её словам, балет требует исключительной дисциплины, выносливости и полной самоотдачи.

Терон добавила, что танцоры ежедневно работают на пределе физических возможностей, сталкиваясь с травмами и серьёзными нагрузками, но продолжают выступать несмотря на это.

Искусство против технологий

Комментируя развитие технологий, актриса отметила, что искусственный интеллект в будущем может взять на себя часть актёрской работы, однако не способен заменить живое сценическое выступление.

По её мнению, уникальность балета заключается в человеческом присутствии, эмоциях и физическом труде, которые невозможно полностью воспроизвести в цифровой среде.

Контекст высказывания Шаламе

Ранее Тимоти Шаламе, известный по фильму Дюна, выразил обеспокоенность будущим кинотеатров, сравнив их с балетом и оперой. Он предположил, что эти виды искусства во многом сохраняются благодаря усилиям артистов, несмотря на снижение интереса аудитории.

Дискуссия о будущем искусства

Высказывания актёров вызвали обсуждение роли традиционных форм искусства в современном мире. Шарлиз Терон подчеркнула, что любые культурные направления требуют уважения и не должны становиться объектом обесценивания вне зависимости от меняющихся трендов.

×
Читайте нас также:
#искусство #культура #опера #технологии #балет #Тимоти Шаламе
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео