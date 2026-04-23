В латвийском сегменте соцсети Threads люди активно обсуждают внешний вид одного из эстонских политиков, депутата Рийгикогу от партии EKRE Рейна Эплера — поводом для бурной дискуссии стала его нестандартная прическа, которая вызвала широкий резонанс и множество комментариев пользователей.

Пост с фотографией и ироничным замечанием о «пофигизме» чиновника быстро набрал популярность, после чего в обсуждение включились десятки пользователей.

Одни сравнивают прическу с результатом «домашней стрижки», шутят про детские эксперименты с ножницами и называют образ «уникальным стилем», другие воспринимают это как осознанный способ привлечь внимание.

«Кажется, всё так просто — сходил к парикмахеру, и о тебе говорит весь мир».

Сам автор публикации в ответ на комментарии отметил, что речь идёт именно о «пофигизме», а не о тщательно продуманном имидже, добавив, что не стоит воспринимать обсуждение слишком серьёзно.

“Когда мама стрижёт волосы, используя миску. Но дома миски не было — пришлось взять обувную коробку”.

В обсуждениях также появились более ироничные сравнения — от «футуристического стиля» до шуток про возможные вдохновения из видеоигр и музыкальных конкурсов.

«Он выглядит как парень, чьё “остроумное” выступление на Евровидении либо войдёт в топ-10, либо останется последним в полуфинале».

В дискуссии также упомянули его супругу и её появление на официальных мероприятиях.

Сам политик с необычной прической вполне этим доволен и тоже любит пошутить и недавно в шутку заявил, что хочет видеть свое лицо на обертках ликерных конфет для взрослых.

“Зашел в магазин и посмотрел на коробку с конфет Калеви Маюспалой на полке. Хорошие конфеты, вдохновляют! Сконструировал новую крышку для коробки на случай, если у Оркла возникнет идея сделать угощение с ликером для взрослых”, – написал политик.

В 2024 году Рейн Эплер возглавил рейтинг “политиков с самой ужасной прической”, который составило американское издание Politico. Прическа эстонского депутата, в прошлом министра правительства от эстонской партии EKRE, оказалась такой ужасной, что ему удалось обогнать признанных обладателей экстравагантных причесок – Дональда Трампа и Бориса Джонсона, известных, в частности, своими странными прически.

Парикмахер – беженец, решивший отомстить

Издание считает, что прическа Эплера выглядит, как шлем.

“Эплер явно не мог решить, какую стрижку он хочет, поэтому попросил их все. Он выглядит так, будто носит шлем, готовый к бою, или, возможно, поскольку Эплер и его партия являются крайне правыми, его парикмахер – беженец, решивший отомстить “, – писало в 2024 года Politico.