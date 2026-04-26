Сердечный подарок к 89-летию: Дочь Джека Николсона показала редкое фото легендарного отца

Lifenews
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сердечный подарок к 89-летию: Дочь Джека Николсона показала редкое фото легендарного отца

Лоррейн Николсон, дочь легендарного актера Джека Николсона, тронула сердца поклонников, опубликовав в соцсетях редкий кадр своего знаменитого отца.

Трогательный снимок

Лоррейн Николсон, дочь культового актера, поделилась в социальных сетях трогательным снимком своего отца, легендарного Джека Николсона. На этом уникальном кадре рядом с ним запечатлена известная канадская певица Джони Митчелл. Эта публикация стала сердечным поздравлением к дню рождения знаменитого артиста.

Редкие кадры

К сожалению, в последние годы Джек Николсон борется с деменцией, что делает новые фотографии с его участием настоящей редкостью. Именно поэтому каждый новый снимок с ним вызывает особый трепет у поклонников.

Легендарная карьера

За свою блестящую и продолжительную актерскую карьеру Джек Николсон трижды удостаивался престижной премии "Оскар". Эти награды он получил за незабываемые роли в культовых фильмах "Пролетая над гнездом кукушки", "Язык нежности" и "Лучше не бывает".

Завершение пути

Свою актерскую карьеру Джек Николсон официально завершил в 2013 году. Его последней работой на большом экране стала пронзительная драма под названием "Как знать...".

Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно

