Европейский вещательный союз (EBU) объявил о масштабной кампании по поиску полных записей конкурсов «Евровидение» 1956 и 1964 годов, которые таинственным образом исчезли из официальных архивов Швейцарии и Дании. Организация надеется на помощь поклонников и частных коллекционеров в разгадке этой телевизионной тайны.

Начало масштабного поиска

Европейский вещательный союз (EBU) запустил масштабную кампанию по поиску утраченных записей самых первых конкурсов «Евровидение». Об этом захватывающем поиске было объявлено 27 апреля на официальном сайте организации. "В преддверии 70-летия конкурса песни „Евровидение“ EBU обращается к своему главному ресурсу — своим поклонникам — за помощью в разгадке одной из самых интригующих загадок телевидения", — гласит их призыв.

Утраченные сокровища архивов

В центре внимания оказались шоу 1956 и 1964 годов, полные версии которых, как выяснилось, отсутствуют в архивах вещателей Швейцарии и Дании. EBU выражает надежду, что эти бесценные материалы могут храниться в частных коллекциях или быть забытыми в старых архивах.

"Несмотря на десятилетия архивирования, полных записей этих передач не сохранилось в архивах их первоначальных вещателей, швейцарской SRG SSR (1956) и датской DR (1964)", — с сожалением констатировали представители EBU. Они добавили: "Теперь началась охота за ними — где бы в мире они ни хранились".

Почему записи исчезли?

Конкурс песни «Евровидение» проводится ежегодно с 1956 года, за исключением 2020 года из-за глобальной пандемии, и сегодня является крупнейшим музыкальным событием в прямом эфире. Однако в первые годы своего существования телевизионные технологии только зарождались, и записи часто не сохранялись должным образом.

Магнитофонные ленты в те времена стоили очень дорого, поэтому записи нередко стирались, а сами носители использовались повторно. В результате этого первые конкурсы в Лугано 1956 года, с которых всё началось, и в Копенгагене 1964 года оказались полностью утрачены. От них остались лишь аудиозаписи, отдельные видеофрагменты и ценные воспоминания.

Надежда на частные коллекции

Тем не менее, надежда не угасает. Европейский вещательный союз убеждён, что копии или даже фрагменты этих исторических передач всё ещё могут существовать. Они могут храниться в частных коллекциях, в архивах телекомпаний, на старых кинопленках или быть давно забытыми на каком-нибудь чердаке.

Что ищут организаторы?

EBU готов рассмотреть любые материалы, способные помочь восстановить недостающие части этой телевизионной истории. Это могут быть полные записи, частичные видеофрагменты, домашние записи, а также любые фотографические или пленочные материалы.