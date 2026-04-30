Ларсу фон Триеру — 70: гений провокации и один из главных режиссёров Европы

Дата публикации: 30.04.2026
ФОТО: Freepik

Исполнилось 70 лет Ларсу фон Триеру – датскому режиссеру и сценаристу, одному из самых известных и самых радикальных европейских кинематографистов современности.

Исполнилось 70 лет Ларсу фон Триеру – датскому режиссеру и сценаристу, одному из самых известных и самых спорных европейских кинематографистов современности.

Он родился в Копенгагене. Учился в Датской национальной киношколе и еще в молодости привлек внимание как автор необычного, провокационного и визуально смелого кино. Широкую известность ему принесли фильмы "Элемент преступления", "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Меланхолия", "Нимфоманка" и "Дом, который построил Джек".

"Рассекая волны".

Фон Триер был одним из создателей манифеста Dogme 95, призывавшего отказаться от многих искусственных приемов кино ради большей подлинности. При этом сам он постоянно менял стиль и любил нарушать любые собственные правила.

"Танцующая в темноте".

Его фильмы часто посвящены вине, страху, жестокости, религии, депрессии и разрушительным сторонам человеческой природы. Он не раз оказывался в центре скандалов – как из-за содержания своих картин, так и из-за резких публичных высказываний.

"Догвилль".

Несмотря на скандалы и неоднозначную репутацию, влияние фон Триера на современный кинематограф трудно переоценить. Его фильмы продолжают вызывать споры, но именно это и делает его одним из самых значимых и обсуждаемых режиссёров своего времени.

