Редчайший случай: в 2025 году Пасху весь мир будет отмечать вместе! Известна дата

Первый раз в этом десятилетии 2025 года Пасху римо-католики и православные будут праздновать в один день

В 2025 году состоится уникальное совпадение дат. Римо-католики и православные будут праздновать Пасху в один день.

Пасха – это один из самых больших и любимых религиозных праздников. Оно символизирует победу жизни над смертью. В 2025 году этот праздник состоится в особую дату – и православные, и римо-католики будут праздновать в один день.

Когда будет Пасха в 2025 году

В 2025 году обе конфессии будут отмечать Пасху в один день. Праздник выпадает на 20 апреля. Такое происходит редко, потому что православные обычно отмечают по юлианскому календарю, а католики – по григорианскому.

Почему у римо-католиков и православных празднование Пасхи происходит в разные дни

Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Но 16 век римско-католическая церковь провела календарную реформу, а православная церковь ориентируется на юлианский календарь, который был утвержден еще во время I Вселенского Собора.

По юлианскому и новоюлианскому календарю праздник Пасхи может приходиться на любую дату с 4 апреля по 8 мая. По григорианскому календарю Пасха в большинстве случаев приходится неделей раньше.

В последний раз даты празднования Пасхи совпадали в 2017 году. А в следующий раз римо-католики и православные будут отмечать в один день в 2028 году.