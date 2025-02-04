Как сообщили в Рижской думе, расходы на этот объект городской среды не превышают 2000 евро, но точные затраты пока неизвестны.

Буквы являются собственностью Рижского самоуправления, их установило ООО "Prīmuss Marketing". Фигурка кота на них будет находиться у памятника Свободы до 1 апреля, а затем ее переместят на Ратушную площадь, где объект может находиться круглый год.

Самоуправление сотрудничало с режиссером Зилбалодисом, который предоставил самоуправлению графические дизайны героя "Потока", а скульптор Кристапс Андерсон перенес их в 3D-формат.

Как сообщалось, "Поток" стал самым посещаемым фильмом в латвийских кинотеатрах и кинозалах - его посмотрели 255 тыс. зрителей, сообщили агентству ЛЕТА представители Национального киноцентра и продюсер Матисс Кажа.

Это новый рекорд по количеству зрителей в истории латвийского кино после восстановления независимости. "Поток" также побил все рекорды зарубежных фильмов, обойдя такие кинокартины, как "Аватар: Путь воды" и "Титаник".

На сегодня фильм посмотрели более 2 млн человек по всему миру.

Как сообщалось, "Поток" завоевал уже 60 международных наград, в том числе "Золотой глобус", а также номинирован на две награды Американской киноакадемии "Оскар".