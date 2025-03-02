7 лучших сериалов марта-2025: от криминальных триллеров до супергеройских историй

Рассказываем о семи сериалах, которые обещают стать хитами этого месяца.

Март 2025 обещает быть насыщенным для любителей качественных сериалов, ведь выйдет несколько увлекательных новинок, которые несомненно стоит добавить в свой список просмотра. От криминальных триллеров до супергеройских историй - каждый найдет для себя что-то интересное.

Девять тел в мексиканском морге

Где и когда смотреть: на MGM+ - о 2 марта

Сюжет разворачивается вокруг девяти незнакомцев, которые оказываются в отдаленных джунглях Мексики после крушения небольшого самолета. Сначала им благоволит удача и все они выживают, но вскоре начинают погибать один за другим при загадочных обстоятельствах. Тем, кто остался, предстоит раскрыть, кто из них является убийцей, чтобы спастись.

Сорвиголова: Рожденный заново

Где и когда смотреть: на Disney+ - с 4 марта

Слепой адвокат Мэтт Мердок процветает, но его альтер эго не забыто. Уилсон Фиск занял пост мэра и только Совеголова знает, кто скрывается за маской добродушного и честного политика. Давние враги, кажется, забыли о прошлом и стараются не возвращаться к супергеройской деятельности.

Когда у нового мэра появляется преследователь, героям приходится вспомнить прошлое. Фиску действительно угрожает опасность, но пока Мьюз доберется до него, будет убивать невинных. Непримиримые враги превращаются в союзников.

Юность

Где и когда смотреть: на Netflix - с 13 марта

Четырехсерийная история строится вокруг мужчины, чьего сына обвинили в убийстве одноклассницы. Мальчика допрашивает полиция, его начинают травить сверстники. Взрослым предстоит узнать, насколько жестокими могут быть дети.

Дели Боуз

Где и когда смотреть: на Hulu - с 6 марта

Загадочное убийство отца ставит братьев Раджа и Мира в центр криминальных интриг. После смерти своего отца, Бабы - управляющего магазина и главы крупной пакистано-американской ОПГ - на ребят ложится большая ответственность.

В видеообращении к своим детям Баба передает последние слова, говоря: "Мальчики мои, если вы видите это, значит, случилось немыслимое".

Братья пытаются раскрыть тайну смерти отца и обрести авторитет на улицах, в процессе этого они узнают много неожиданных фактов о своей семье.

Резиденция

Где и когда смотреть: на Netflix - с 20 марта

Гениальная эксцентричная детективка должна распутать дело об убийстве в резиденции президента в Белом доме, подозреваемыми в котором являются весь персонал и гости официального ужина.

Убийца со счастливым лицом

Где и когда смотреть: на Paramount+ - с 20 марта

История серийного маньяка Кита Джесперсона, который убил восемь девушек. В 1990-х его приговорили к пожизненному заключению без права на помилование.

Студия

Где и когда смотреть: на Apple TV+ - с 26 марта

Мэтт Рэмик становится главой кинокомпании Continental Studios, которая переживает не лучшие времена. Кино - это вся его жизнь, но оно же его убивает. За дорогими костюмами и аксессуарами он прячет панику, которая возникает у него каждый раз на вечеринке, на съемочной площадке, деловой встрече или церемонии награждения, где он всегда имеет шанс достичь невероятного успеха или пережить катастрофу, которая уничтожит его карьеру.

Вместе со своей командой продюсеров Рэмик ежедневно борется с капризными художниками и пугливыми корпорациями, при этом ни на мгновение не выключаясь из производственного хаоса и погони за большими киношедеврами.