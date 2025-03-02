Как заподозрить дефицит витамина D: первые тревожные звоночки

Мы может чувствовать усталость, постоянные головокружения, апатию, боли и другие неприятные симптомы из-за дефицита некоторых витаминов и минералов. Нельзя выделить элементы, без которых мы можем обойтись даже некоторое время — в нашем организме все взаимосвязано, у каждого витамина и минерала есть своя «зона ответственности».

Так, один из самых важный элементов — это витамин D. Он обеспечивает нормальный рост костей, предупреждает развитие рахита и остеопороза, регулирует обмен минералов в организме. «Солнечный» витамин способствует мышечному тонусу, повышает иммунитет, он необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови.

На этом его функции не заканчиваются: витамин D также помогает организму восстанавливать защитные оболочки, окружающие нервы, участвует в регуляции артериального давления, сердцебиения и препятствует росту раковых и клеток.

При дефиците витамина D у человека могут развиться следующие заболевания:

атеросклероз сосудов;

ишемическая болезнь сердца;

ожирение;

сахарный диабет 1 типа;

нарушения памяти и внимания;

некоторые злокачественные новообразования (рак поджелудочной железы, предстательной железы, рак груди, кишечника, почек).

Поскольку от недостатка «солнечного» витамина страдает почти каждый второй житель страны, крайне важно обратить внимание на первый тревожные симптомы. Один из самых распространенных — это боль в ногах, пишет британское издание Express.

Человек начинает жаловаться на периодические неприятные ощущения в конечностях, ему кажется, будто у него болят кости. Иногда боль может сменятся приступами сдавливания — ощущение, словно вы надели ботинки на пару размеров меньше. Через некоторое время боль может появиться и в других частях тела: ребрах, костях голени, бедрах, тазовых костях и пояснице.

Однако кости — не единственная часть вашего тела, которая может подавать тревожные сигналы. На дефицит витамина D также могут указать следующие симптомы:

постоянная сильная усталость;

боль в мышцах;

ваш вес стал резко скакать — вы то худеете, то набираете килограммы;

у вас появились судороги;

появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;

вы стали страдать от головокружений.

Британские медики напоминают: не стоит заниматься самолечением, идти в аптеку и покупать витамины. Бесконтрольный прием может привести к избытку, что тоже очень плохо. Запишитесь на прием к врачу, сдайте анализы крови, чтобы специалист смог назначить вам необходимую дозировку в случае необходимости.