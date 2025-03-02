Baltijas balss logotype

Как заподозрить дефицит витамина D: первые тревожные звоночки 0

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2025
Doctorpiter
Как заподозрить дефицит витамина D: первые тревожные звоночки

«Солнечный» витамин крайне важен для нашего организма, его дефицит может спровоцировать развитие серьезных патологий. Эксперты рассказали, какие симптомы считаются первыми тревожными звоночками.

Мы может чувствовать усталость, постоянные головокружения, апатию, боли и другие неприятные симптомы из-за дефицита некоторых витаминов и минералов. Нельзя выделить элементы, без которых мы можем обойтись даже некоторое время — в нашем организме все взаимосвязано, у каждого витамина и минерала есть своя «зона ответственности».

Так, один из самых важный элементов — это витамин D. Он обеспечивает нормальный рост костей, предупреждает развитие рахита и остеопороза, регулирует обмен минералов в организме. «Солнечный» витамин способствует мышечному тонусу, повышает иммунитет, он необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови.

vit.jpg

На этом его функции не заканчиваются: витамин D также помогает организму восстанавливать защитные оболочки, окружающие нервы, участвует в регуляции артериального давления, сердцебиения и препятствует росту раковых и клеток.

При дефиците витамина D у человека могут развиться следующие заболевания:

  • атеросклероз сосудов;

  • ишемическая болезнь сердца;

  • ожирение;

  • сахарный диабет 1 типа;

  • нарушения памяти и внимания;

  • некоторые злокачественные новообразования (рак поджелудочной железы, предстательной железы, рак груди, кишечника, почек).

Поскольку от недостатка «солнечного» витамина страдает почти каждый второй житель страны, крайне важно обратить внимание на первый тревожные симптомы. Один из самых распространенных — это боль в ногах, пишет британское издание Express.

Человек начинает жаловаться на периодические неприятные ощущения в конечностях, ему кажется, будто у него болят кости. Иногда боль может сменятся приступами сдавливания — ощущение, словно вы надели ботинки на пару размеров меньше. Через некоторое время боль может появиться и в других частях тела: ребрах, костях голени, бедрах, тазовых костях и пояснице.

Однако кости — не единственная часть вашего тела, которая может подавать тревожные сигналы. На дефицит витамина D также могут указать следующие симптомы:

  • постоянная сильная усталость;

  • боль в мышцах;

ваш вес стал резко скакать — вы то худеете, то набираете килограммы;

  • у вас появились судороги;

  • появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;

  • вы стали страдать от головокружений.

Британские медики напоминают: не стоит заниматься самолечением, идти в аптеку и покупать витамины. Бесконтрольный прием может привести к избытку, что тоже очень плохо. Запишитесь на прием к врачу, сдайте анализы крови, чтобы специалист смог назначить вам необходимую дозировку в случае необходимости.

#витамин д #здоровье
3
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
О чем свидетельствует боль в желудке
О чем свидетельствует боль в желудке
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео